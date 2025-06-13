В Узбекистане начнут выпускать целую линейку Volkswagen

В Узбекистане напомнили, что в 2023 году концерн Volkswagen планировал зайти на рынок через свободную экономическую зону «Джизак» на базе Джизакского автомобильного завода (Jizzakh Auto). Первоначально конвейер хотели запустить до конца 2023 года, но проект не был реализован. Сейчас Volkswagen готов ко «второму пришествию».