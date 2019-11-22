Volkswagen показал роскошный минивэн, который крупнее Teramont

В основе Volkswagen Viloran лежит модульная платформа MQB в самой растянутой вариации — аналогичную «тележку» использует кроссовер Teramont. Спереди минивэн очень похож на Touareg — сходство обеспечивает идентичная оптика и оформление решётки радиатора. Сзади новинка выдержана в духе Passat для китайского рынка: на корме характерная оптика, выхлопная труба выведена под задний бампер, а на его поверхности только декоративные фальшь-насадки .
autohome.com.cn
Судя по шильдику 380 TSI, под капотом Viloran разместят популярную в Поднебесной 2,0-литровую «турбочетвёрку» EA888 мощностью 235 лошадиных сил и крутящим моментом 350 Нм. Данные о трансмиссии разнятся: минивэн могут укомплектовать как семиступенчатым «роботом» DSG, так и классическим автоматом. Полного привода, вероятно, не будет. Официальную информацию о технической начинке фирма Volkswagen предоставит в ближайшее время.
Фото: autohome.com.cn
Volkswagen Viloran отличается трёхрядным салоном: бизнес-вэн могут предложить в пяти- и семиместной конфигурации, а также с компоновкой 2+2+2. На снимках пресс-службы Volkswagen автомобиль запечатлён с «капитанскими» креслами второго ряда. Сиденья оборудованы индивидуальными подлокотниками, электрорегулировками, вентиляцией и подогревом.
Новый бизнес-вэн будет выпускать совместное предприятие SAIC-Volkswagen из китайской провинции Чжэцзян. Выход на внутренний рынок запланирован на лето 2020 года. Местные СМИ прогнозируют, что стартовая цена составит около 300 тысяч юаней (2,7 миллиона рублей по текущему курсу). Основным конкурентом Viloran будет Buick GL8, недавно переживший рестайлинг.