Volkswagen показал роскошный минивэн, который крупнее Teramont

В основе Volkswagen Viloran лежит модульная платформа MQB в самой растянутой вариации — аналогичную «тележку» использует кроссовер Teramont. Спереди минивэн очень похож на Touareg — сходство обеспечивает идентичная оптика и оформление решётки радиатора. Сзади новинка выдержана в духе Passat для китайского рынка: на корме характерная оптика, выхлопная труба выведена под задний бампер, а на его поверхности только декоративные фальшь-насадки .