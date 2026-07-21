Volkswagen возродит седан Bora для рынка Казахстана
Volkswagen Sagitar L укомплектован турбомотором 1.5 TSI, который развивает 160 л.с. и 250 Нм. В трансмиссии установлен семиступенчатый преселективный «робот». Разгон до 100 км/ч занимает 8,8 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.
Модель, представленная осенью прошлого года, является представителем класса среднеразмерных седанов. Её колесная база — 2731 мм, длина — 4812 мм, ширина — 1813 мм, а высота — 1479 мм.
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Ключевой доминантой салона является 15-дюймовый тачскрин разрешением 2K. Медиасистема оснащена процессором Qualcomm 8155, искусственным интеллектом DeepSeek и продвинутым голосовым помощником.
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