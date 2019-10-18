Volkswagen с расходом один литр на 100 километров выставили на продажу

В основе Volkswagen XL1 — углепластиковый монокок; к алюминево-магниевым секциям спереди и сзади крепятся подвеска и силовая установка. Конструкторы экономили вес на всём: например, приборную панель сделали из папье-маше.

Снаряжённую массу автомобиля удалось удержать на отметке 695 килограммов, что вкупе с рекордно низким коэффициентом лобового сопротивления 0,186 и электрифицированным 47-сильным дизелем позволило добиться беспрецедентно низкого расхода топлива.