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9:26

Volkswagen с расходом один литр на 100 километров выставили на продажу

Дизельный Volkswagen XL1 пустят с молотка в Бирмингеме 10 ноября

© silverstoneauctions.com
Один из самых экономичных серийных автомобилей в мире — сверхлёгкий гибридный Volkswagen XL1 — выставлен на аукцион. За почти новый автомобиль 2015 года выпуска с пробегом 127 километров рассчитывают выручить до 60 тысяч фунтов стерлингов (около 4,95 миллиона рублей по текущему курсу).

В основе Volkswagen XL1 — углепластиковый монокок; к алюминево-магниевым секциям спереди и сзади крепятся подвеска и силовая установка. Конструкторы экономили вес на всём: например, приборную панель сделали из папье-маше.

Снаряжённую массу автомобиля удалось удержать на отметке 695 килограммов, что вкупе с рекордно низким коэффициентом лобового сопротивления 0,186 и электрифицированным 47-сильным дизелем позволило добиться беспрецедентно низкого расхода топлива.

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Фото: silverstoneauctions.com

Volkswagen XL1 — детище Фердинанда Пиеха. Гениальный менеджер поставил задачу выпустить автомобиль с расходом топлива не более одного литра на 100 километров пробега и не считался с затратами. В начале 2010-х свет увидел близкий к серийному прототип, показавший на сертификационных испытаниях результат в 0,9 литра на 100 километров по стандарту NEDC.

Беспрецедентная экономичность стоила дорого: цена XL1 составляла 111 тысяч евро, при этом для Volkswagen проект малолитражки оказался глубоко убыточным. С 2013 по 2015 год концерн выпустил всего 250 гибридов XL1. Две сотни экземпляров попали в свободную продажу, ещё 50 штук производитель сохранил для собственных нужд.

По оценке аукционного дома Silverstone, цена XL1 вряд ли превысит 60 тысяч фунтов стерлингов (около 69,4 тысячи евро по текущему курсу), то есть несмотря на мизерный тираж и эксклюзивную техническую начинку, за четыре года материальная ценность XL1 не возрасла. Есть основания полагать, что в будущем цены на суперэкономичный Volkswagen всё-таки взлетят вверх, ведь аналоги XL1 вряд ли появятся.

Источник: silverstoneauctions.com