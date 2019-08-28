Он вывел Audi в элиту и спас Volkswagen от разорения. Умер Фердинанд Пиех

В роли независимого консультанта он пробыл совсем недолго, но успел разработать пятицилиндровый дизель для Daimler-Benz, и в 1972 году перешёл в компанию Audi, с недавних пор принадлежавшую Фольксвагену.

Там он сделал стремительную карьеру, отстаивал управленческую автономию от Фольксвагена, и превратил бренд из производителя средненьких семейных седанов в премиум-марку первого эшелона.