Volkswagen превратил фургон Transporter в передвижной спортзал

Согласно исследованиям, в Великобритании водители коммерческого транспорта проводят за рулем в среднем 2,89 часа, и времени на посещение спортзала почти не остается. Для них тренер Джеймс Дин разработал программу тренировок, в которой в качестве помощи можно использовать как сам автомобиль, так и любые инструменты, находящиеся в фургонах.
Программа состоит из шести упражнений: так, например, в качестве скакалки можно использовать толстый кабель, при приседаниях – ящик с инструментами, а отжиматься можно от порога фургона.
В прошлом году «Фольксваген» построил на базе модели Crafter двухэтажный дом на колесах. Он имеет душ, туалет, кухню с плитой и раковиной, 70-литровый холодильник и даже отдельную обеденную зону.