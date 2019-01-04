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4 января, 16:11

Volkswagen превратил фургон Transporter в передвижной спортзал

Компания показала, как водителям коммерческого транспорта поддерживать себя в хорошей форме

Британское подразделение коммерческих автомобилей концерна Volkswagen превратило фургон Transporter в мобильный спортзал. Также марка опубликовала видео, в котором показала, как водители подобных машин могут поддерживать себя в форме, используя подручные инструменты.

Согласно исследованиям, в Великобритании водители коммерческого транспорта проводят за рулем в среднем 2,89 часа, и времени на посещение спортзала почти не остается. Для них тренер Джеймс Дин разработал программу тренировок, в которой в качестве помощи можно использовать как сам автомобиль, так и любые инструменты, находящиеся в фургонах.

Программа состоит из шести упражнений: так, например, в качестве скакалки можно использовать толстый кабель, при приседаниях – ящик с инструментами, а отжиматься можно от порога фургона.

В прошлом году «Фольксваген» построил на базе модели Crafter двухэтажный дом на колесах. Он имеет душ, туалет, кухню с плитой и раковиной, 70-литровый холодильник и даже отдельную обеденную зону.

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