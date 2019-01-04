Volkswagen превратил фургон Transporter в передвижной спортзал

Согласно исследованиям, в Великобритании водители коммерческого транспорта проводят за рулем в среднем 2,89 часа, и времени на посещение спортзала почти не остается. Для них тренер Джеймс Дин разработал программу тренировок, в которой в качестве помощи можно использовать как сам автомобиль, так и любые инструменты, находящиеся в фургонах.