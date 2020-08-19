Volkswagen показал изображения нового электрокроссовера ID.4

Первые изображения дают представление о деталях внешности электрокроссовера. Передняя часть новинки вобрала в себя некоторые элементы экстерьера от модели ID.3. Новый вседорожник такую же «закрытую» радиаторную решетку и аналогичную головную оптику.
Из отличительных особенностей дизайна ID.4, по сравнению с младшей версией, можно отметить более угловатый передний бампер с массивными воздухозаборниками. Известно, что электрокроссовер будет построен на платформе MEB, которая позволяет создавать электромобили с задним или полным приводом.
Кроссовер ID.4, по слухам, получит два электромотора суммарной отдачей около 300 лошадиных сил. Благодаря улучшенной аэродинамике и сниженному коэффициенту лобового сопротивления на одной зарядке модель сможет проезжать до 500 километров.
Несмотря на то, что Volkswagen до последнего старается держать в секрете подробности будущего электрокроссовера, в середине июня сертификационное ведомство Китая представило фотографии, на которых ID.4 предстал без камуфляжа. Опубликованные снимки позволяют рассмотреть экстерьер электромобиля во всех подробностях.