Volkswagen показал изображения нового электрокроссовера ID.4

Из отличительных особенностей дизайна ID.4, по сравнению с младшей версией, можно отметить более угловатый передний бампер с массивными воздухозаборниками. Известно, что электрокроссовер будет построен на платформе MEB, которая позволяет создавать электромобили с задним или полным приводом.