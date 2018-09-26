Послушайте, как звучит обновленный Chevrolet Volt

Система спроектирована в соответствии с требованиями Министерства транспорта США в отношении гибридных машин и электрокаров. Новые правила обязуют автопроизводителей в течение года оснастить 50 процентов так называемых тихих автомобилей звукогенераторами, работающими на скорости до 30 километров в час.