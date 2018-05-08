Легковые и грузовые Volvo будут «общаться» между собой

Компания Volvo Cars и производитель грузовиков Volvo Trucks научили автомобили обмениваться данными через специальную облачку платформу. Решение позволит заранее сообщать об авариях и заторах, а также сделает передвижения более безопасным.

Начиная с этого года, отдельные легковые и грузовые автомобили, продаваемые в Швеции и Норвегии, будут в режиме реального времени и анонимно передавать информацию о происшествиях на дороге. Например, все владельцы машин, подключенных к платформе, получат уведомление, если какой-то из автомобилей остановился и включился «аварийку».

Система Hazard Light Alert используется Volvo с 2016 года. Она входит в стандартное оснащение моделей 60 и 90-й серии, а также кроссовера XC40. Подключение к системе еще и грузовиков позволит идентифицировать больше потенциальных опасностей, а также расширит территориальные границы работы комплекса.

Ранее исследовательский центр Thatcham Research признал Volvo XC90 самым безопасным автомобилей Великобритании. С момента начала продаж модели в 2002 году в ней не погиб ни один человек.