Британцы назвали самый безопасный автомобиль

Внедорожник Volvo XC90 признали самым безопасным автомобилем Великобритании. По данным исследовательского центра Thatcham Research, с момента начала продаж в 2002 году в машине при ДТП не погиб ни один человек. Об этом сообщает The Telegraph.

Всего с 2012 года на территории Соединенного Королевства было продано более 50 тысяч XC90. Основными преимуществами модели исследователи назвали систему экстренного торможения и предупреждения о вероятном столкновении — внедорожник одним из первых стали оснащать такими функциями.

Использование подобных систем, уверены в Thatcham, снижает вероятность столкновения на 38 процентов и может спасти 1100 жизней в ближайшее десятилетие. Помимо этого, они способствуют уменьшению суммы страховки.

В 2015 году Volvo XC90 последнего поколения установил рекорд организации Euro NCAP, получив самую высокую на тот момент оценку за краш-тест. Внедорожник заработал 37 баллов (или 97 процентов от максимально возможного результата).

В ноябре прошлого года в ходе тестов Euro NCAP опубликовала рекорд установил кроссовер XC60. Он стал самым безопасным автомобилем года, получив оценку 37,2 балла (98 процентов).