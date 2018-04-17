Во внедорожнике Volvo за 16 лет не погиб ни один человек

Пульс

Британцы назвали самый безопасный автомобиль

0005c9646099a2e2512b9330c413640b31d498d9
17 апреля 2018

Внедорожник Volvo XC90 признали самым безопасным автомобилем Великобритании. По данным исследовательского центра Thatcham Research, с момента начала продаж в 2002 году в машине при ДТП не погиб ни один человек. Об этом сообщает The Telegraph.

[21-дюймовые колеса в российских ямах и матрешка вместо рычага «автомата»: тест Volvo XC90](https://motor.ru/testdrives/volvoxc90.htm)

21-дюймовые колеса в российских ямах и матрешка вместо рычага «автомата»: тест Volvo XC90

Всего с 2012 года на территории Соединенного Королевства было продано более 50 тысяч XC90. Основными преимуществами модели исследователи назвали систему экстренного торможения и предупреждения о вероятном столкновении — внедорожник одним из первых стали оснащать такими функциями.

Использование подобных систем, уверены в Thatcham, снижает вероятность столкновения на 38 процентов и может спасти 1100 жизней в ближайшее десятилетие. Помимо этого, они способствуют уменьшению суммы страховки.

Самые безопасные автомобили 2017 года: организация Euro NCAP проанализировала итоги всех краш-тестов за год

В 2015 году Volvo XC90 последнего поколения установил рекорд организации Euro NCAP, получив самую высокую на тот момент оценку за краш-тест. Внедорожник заработал 37 баллов (или 97 процентов от максимально возможного результата).

В ноябре прошлого года в ходе тестов Euro NCAP опубликовала рекорд установил кроссовер XC60. Он стал самым безопасным автомобилем года, получив оценку 37,2 балла (98 процентов).

Самые безопасные автомобили

15 машин, которые не попадают в смертельные аварии

Теги:
VolvoXC90
Новости по теме
8 ноября 2017
Краш-тесты Euro NCAP: семь кроссоверов и одна легковушка