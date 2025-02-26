Volvo ES90: 700 км хода и сверхбыстрая зарядка

Volvo ES90: 700 км хода и сверхбыстрая зарядкаПремьера электрического седана состоится в начале марта
Компания Volvo раскрыла ещё несколько деталей о грядущем электрическом седане ES90, премьера которого намечена на 5 марта. Например, он получит 800-вольтовую бортовую сеть, чем будет отличаться от соплатформенного EX90. Более высокое напряжение позволить заряжать батарею с мощностью до 350 киловатт. Десять минут обеспечат дополнительные 300 километров хода, а за 20 минут, благодаря адаптивному софту Breathe Battery Technology, можно будет получить 80 процентов заряда.
Данные о происхождении сырья для батарей, как то: лития, кобальта, никеля и графита, будут храниться в так называемом battery passport, использующем технологию блокчейна. Там же разместят информацию о вредных выбросах на этапе производства. Вообще, ES90 должен стать символом разумного и ответственного использования ресурсов. В его конструкции используется до 29% вторичного алюминия и до 18% стали. Пластик на 16% переработан или основан на биологических материалах. Даже деревянные панели и те сертифицированы Лесным попечительским советом.
У ES90 будет несколько версий, но самой дальнобойной окажется двухмоторная, с батареей емкостью 106 киловатт-часов. Её паспортный запас хода по циклу WLTP составит 700 километров, по китайскому CLTC — 740. За безопасность в электрокаре будет отвечать комплекс электронных ассистентов, основанный на технологическом стеке Volvo Cars Superset. Для ES90 заявлен лидар, пять радаров, восемь камер и двенадцать ультразвуковых датчиков, а также передовая система мониторинга поведения водителя, которую журнал Time включил в список лучших изобретений 2024 года.