Volvo ES90: 700 км хода и сверхбыстрая зарядка

Данные о происхождении сырья для батарей, как то: лития, кобальта, никеля и графита, будут храниться в так называемом battery passport, использующем технологию блокчейна. Там же разместят информацию о вредных выбросах на этапе производства. Вообще, ES90 должен стать символом разумного и ответственного использования ресурсов. В его конструкции используется до 29% вторичного алюминия и до 18% стали. Пластик на 16% переработан или основан на биологических материалах. Даже деревянные панели и те сертифицированы Лесным попечительским советом.