Роскошный седан Volvo ES90: подробности и дата премьеры

ES90 станет второй моделью Volvo после кроссовера EX90, вычислительная часть которой основана на технологическом стеке Volvo Cars Superset. Благодаря ему автомобиль будет постоянно совершенствоваться, обещают шведы: с помощью обновлений «по воздуху» расширятся возможности модели глубокого обучения, повысится безопасность, производительность и даже увеличится запас хода «для некоторых стилей вождения». Все обновления для владельцев будут бесплатными.

Для ES90 заявлены один лидар, пять радаров, восемь камер и двенадцать ультразвуковых датчиков. Обещана и передовая система распознавания состояния водителя, которую журнал Time назвал одним из лучших изобретений 2024 года.