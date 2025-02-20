Роскошный седан Volvo ES90: подробности и дата премьеры

Роскошный седан Volvo ES90: подробности и дата премьерыЕму достанется пара чипов вычислительной мощностью 508 топс
ES90 станет второй моделью Volvo после кроссовера EX90, вычислительная часть которой основана на технологическом стеке Volvo Cars Superset. Благодаря ему автомобиль будет постоянно совершенствоваться, обещают шведы: с помощью обновлений «по воздуху» расширятся возможности модели глубокого обучения, повысится безопасность, производительность и даже увеличится запас хода «для некоторых стилей вождения». Все обновления для владельцев будут бесплатными.
Для ES90 заявлены один лидар, пять радаров, восемь камер и двенадцать ультразвуковых датчиков. Обещана и передовая система распознавания состояния водителя, которую журнал Time назвал одним из лучших изобретений 2024 года.
В основу ES90 ляжет платформа SPA2 (Scalable Product Architecture), разработанная совместно с китайским Geely. На ней же построен кроссовер EX90. В длину седан растянется на 4,99 метра, ширина составит 1,94 метра, а высота — 1,54 при большой колесной базе — 3,1 метра.
Новинке прочат силовые установки мощностью от 279 до 517 лошадиных сил, задний и полный привод. Емкость тяговой батареи — 111 киловатт-часов, как и у EX90, а запас хода — около 600 километров. EX90 в полноприводном варианте Performance разгоняется с места до 100 километров в час, а седан, вероятно, будет динамичнее, так как он на центнер легче.
Мировая премьера Volvo ES90 запланирована на 5 марта. На рынке новинка составит конкуренцию BMW i5, Mercedes-Benz EQE и Audi A6 e-tron.