Volvo бесплатно отремонтирует полмиллиона автомобилей

Несмотря на выявленный дефект, компании не известно ни об одном случае возгорания или травм. Каким образом планируется устранять неисправность, в Volvo не уточнили, зато заверили, что все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

Из заявленных 507 тысяч автомобилей 86 тысяч отзовут в Швеции, остальные – в других странах. Не исключено, что ремонтная кампания затронет и Россию, однако информации на сайте Росстандарта пока нет.