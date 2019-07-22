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Volvo
18:14

Volvo бесплатно отремонтирует полмиллиона автомобилей

Масштабный отзыв шведских машин пока не затронул Россию

Компания Volvo отзывает по всему миру 507 тысяч автомобилей из-за возможного возгорания. В ремонт направят автомобили девяти моделей: S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 и XC90, которые были выпущены в период с 2014 по 2019 год.

В ходе проверки выяснилось, что один из пластиковых элементов впускного коллектора двигателя может начать плавиться, что чревато возникновением огня в моторном отсеке. Но вероятность такого исхода крайне мала, подчеркнул представитель шведского бренда в разговоре с Bloomberg.

Несмотря на выявленный дефект, компании не известно ни об одном случае возгорания или травм. Каким образом планируется устранять неисправность, в Volvo не уточнили, зато заверили, что все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

Из заявленных 507 тысяч автомобилей 86 тысяч отзовут в Швеции, остальные в других странах. Не исключено, что ремонтная кампания затронет и Россию, однако информации на сайте Росстандарта пока нет.

Источник: Bloomberg