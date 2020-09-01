Российские Volvo отправили в ремонт из-за перегрева двигателей

При заполнении системы антифризом может образоваться воздушная пробка, которая будет мешать жидкости перемещаться по патрубкам. Возникновение пробки может повлечь за собой различные сбои в работе двигателя, а также перегрев отдельных компонентов и их повреждение.

В сервисных центрах Volvo на отозванных автомобилях бесплатно установят дополнительную отводную трубку между радиатором и расширительным бачком. Владельцев проблемных экземпляров оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. Записаться в сервис можно и самостоятельно, сверившись со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта.