В российских автомобилях Volvo нашли дефект

Проблема заключается в том, что со временем и при определённых условиях прочность троса крепления ремня безопасности может пострадать. Трос, расположенный внутри резиновой оболочки, многократно изгибается рядом с подушкой сиденья, что приводит к износу и усталости этой детали. Это грозит тем, что эффективность функционирования ремня может снизиться и он некорректно сработает при ДТП.
В рамках отзыва в сервисных центрах Volvo на автомобилях бесплатно заменят старый трос на новый. Перечень VIN-номеров машин, которые затрагивает отзывная кампания, приведён на сайте Росстандарта.
Для шведского бренда это третий отзыв в России с начала 2020 года. В мае в ремонт направили 9 837 экземпляров S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90, реализованных в 2019-2020 годах. Выяснилось, что из-за проблем с программным обеспечением не всегда срабатывает система экстренного торможения. А в сентябре из-за возможного образование воздушной пробки при заполнении системы охлаждения двигателя антифризом отозвали 252 экземпляра S80, V40CC, V60CC, XC60 и XC70.