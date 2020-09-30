В российских автомобилях Volvo нашли дефект

Проблема заключается в том, что со временем и при определённых условиях прочность троса крепления ремня безопасности может пострадать. Трос, расположенный внутри резиновой оболочки, многократно изгибается рядом с подушкой сиденья, что приводит к износу и усталости этой детали. Это грозит тем, что эффективность функционирования ремня может снизиться и он некорректно сработает при ДТП.