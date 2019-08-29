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11:05

Обновленные Volvo 90-й серии получат технологию из Формулы-1

Модели оснастят системой рекуперации кинетической энергии

© carscoops.com
Спустя три года после дебюта линейки Volvo S90/V90, производитель задумался о фейслифте. Как видно из шпионских снимков, внешние изменения будут минимальны. Зато легковые флагманы марки получат новую умеренно-гибридную силовую установку, позволяющую сэкономить до 15 процентов топлива в смешанном цикле.

Фотошпионам удалось запечатлеть закамуфлированный прототип рестайлингового универсала Volvo V90. Вероятно, бизнес-семейство Volvo ждет скорое обновление по аналогии с полноразмерным кроссовером XC90. Седаны и универсалы 2020 модельного года получат новые бампера и слегка модифицированные фонари.

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Ключевое изменение коснется линейки двигателей — семейство S90/V90 оснастят умеренно-гибридной силовой установкой с системой рекуперации кинетической энергии на торможении (KERS). Внедрение электрического стартер-генератора мощностью 14 лошадиных сил и крутящим моментом 40 Нм позволит сэкономить до 15 процентов топлива. Подзаряжать аккумуляторную батарею будет энергия, вырабатываемая на торможении: аналогичные системы уже десять лет применяются в автоспорте, например, на болидах Формулы-1.

Вероятно, обновленные гибридные S90/V90 с системой KERS получат моторные индексы «B», вместо текущих «T» для бензиновых и «D» для дизельных двигателей. Мировой дебют рестайлингового семейства ожидается до конца года, а продажи планируют начать в 2020-м.

Источник: www.carscoops.com