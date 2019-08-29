Обновленные Volvo 90-й серии получат технологию из Формулы-1

Ключевое изменение коснется линейки двигателей — семейство S90/V90 оснастят умеренно-гибридной силовой установкой с системой рекуперации кинетической энергии на торможении (KERS). Внедрение электрического стартер-генератора мощностью 14 лошадиных сил и крутящим моментом 40 Нм позволит сэкономить до 15 процентов топлива. Подзаряжать аккумуляторную батарею будет энергия, вырабатываемая на торможении: аналогичные системы уже десять лет применяются в автоспорте, например, на болидах Формулы-1.