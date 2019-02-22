Volvo XC90 обновился и стал шестиместным

Вседорожнику добавили систему рекуперации кинетической энергии при торможении – модификации модели с ней будут носить дополнительный индекс «B». Такие автомобили, как уверяют в компании, окажутся на 15 процентов экономичнее и экологичнее XC90 без рекуперации. Гибридный вариант T8 Twin Engine также останется в линейке вседорожника.
Изменения во внешности – минимальны. Автомобилю изменили решетку радиатора, добавили новые варианты окраски кузова и дизайна колесных дисков. Кроме того, расширился список доступных материалов отделки салона: например, появилась особая ткань из смеси натуральной шерсти.
Шестиместный XC90 появился в дополнение к автомобилю в роскошной версии Excellence с двумя раздельными креслами на втором ряду. Теперь у такой машины появился и вариант с третьим рядом сидений.
В России XC90 стоит от 3,9 миллиона рублей. Вседорожник доступен с бензиновыми моторами мощностью 249, 320 и 376 сил, а также с 235-сильным дизелем.