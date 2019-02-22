Volvo XC90 обновился и стал шестиместным

Вседорожнику добавили систему рекуперации кинетической энергии при торможении – модификации модели с ней будут носить дополнительный индекс «B». Такие автомобили, как уверяют в компании, окажутся на 15 процентов экономичнее и экологичнее XC90 без рекуперации. Гибридный вариант T8 Twin Engine также останется в линейке вседорожника.