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14:43

Volvo XC90 обновился и стал шестиместным

Компания показала модернизированный вседорожник

Компания Volvo представила обновленный вседорожник XC90. Модель получила шестиместную конфигурацию салона (вдобавок к существовавшим ранее пяти- и семиместным версиям), модернизированную внешность и доработанные силовые установки.
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Вседорожнику добавили систему рекуперации кинетической энергии при торможении – модификации модели с ней будут носить дополнительный индекс «B». Такие автомобили, как уверяют в компании, окажутся на 15 процентов экономичнее и экологичнее XC90 без рекуперации. Гибридный вариант T8 Twin Engine также останется в линейке вседорожника.

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Изменения во внешности – минимальны. Автомобилю изменили решетку радиатора, добавили новые варианты окраски кузова и дизайна колесных дисков. Кроме того, расширился список доступных материалов отделки салона: например, появилась особая ткань из смеси натуральной шерсти.

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Шестиместный XC90 появился в дополнение к автомобилю в роскошной версии Excellence с двумя раздельными креслами на втором ряду. Теперь у такой машины появился и вариант с третьим рядом сидений.

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В России XC90 стоит от 3,9 миллиона рублей. Вседорожник доступен с бензиновыми моторами мощностью 249, 320 и 376 сил, а также с 235-сильным дизелем.

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