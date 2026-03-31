Опубликовано 31 марта 2026, 12:131 мин.
Volvo станет продавать в Европе китайские автомобили
Volvo займется продажей автомобилей китайского бренда Lynk & Co в Европе. Меморандум о взаимопонимании (MoU) для установления нового коммерческого партнерства компании подписали 30 марта, сообщает Carnewschina.
© Lynk & Co
Согласно документу, продажи и техобслуживание автомобилей Lynk & Co будут осуществляться через существующую дилерскую сеть Volvo в Европе.
Руководство Volvo расценивает подобный шаг как взаимовыгодный для всех участников процесса. Розничные партнеры получат дополнительный поток клиентов, а сам бренд из Китая сможет нарастить объемы продаж без необходимости создавать собственную инфраструктуру с нуля.
Важно, что партнерство не предполагает изменений в структуре капитала. Lynk & Co останется брендом под управлением Geely Auto Group.
