Новости
Опубликовано 31 марта 2026, 12:13
1 мин.

Volvo станет продавать в Европе китайские автомобили

Volvo займется продажей автомобилей китайского бренда Lynk & Co в Европе. Меморандум о взаимопонимании (MoU) для установления нового коммерческого партнерства компании подписали 30 марта, сообщает Carnewschina.
© Lynk & Co
Алексей Морозов
Согласно документу, продажи и техобслуживание автомобилей Lynk & Co будут осуществляться через существующую дилерскую сеть Volvo в Европе.

Руководство Volvo расценивает подобный шаг как взаимовыгодный для всех участников процесса. Розничные партнеры получат дополнительный поток клиентов, а сам бренд из Китая сможет нарастить объемы продаж без необходимости создавать собственную инфраструктуру с нуля.

Важно, что партнерство не предполагает изменений в структуре капитала. Lynk & Co останется брендом под управлением Geely Auto Group.

Источник:Carnewschina
Автор:Алексей Морозов
Теги:
#Volvo
#Lynk & Co