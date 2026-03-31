Volvo станет продавать в Европе китайские автомобили

Согласно документу, продажи и техобслуживание автомобилей Lynk & Co будут осуществляться через существующую дилерскую сеть Volvo в Европе.

Руководство Volvo расценивает подобный шаг как взаимовыгодный для всех участников процесса. Розничные партнеры получат дополнительный поток клиентов, а сам бренд из Китая сможет нарастить объемы продаж без необходимости создавать собственную инфраструктуру с нуля.

Важно, что партнерство не предполагает изменений в структуре капитала. Lynk & Co останется брендом под управлением Geely Auto Group.

