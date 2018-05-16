Первым дизеля лишится седан Volvo S60

Пульс

Volvo откажется от дизелей

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16 мая 2018

Компания Volvo планирует постепенно отказаться от дизелей. Седан S60 третьего поколения, который представят в ближайшие недели, не будет оснащаться двигателями на «тяжелом топливе». Предлагаться будут исключительно бензиновые и гибридные бензо-электрические силовые установки. В следующем году появится вариант с «мягким гибридом».

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Как и почему дизель из самого перспективного вида топлива превращается в изгоя

Глава компании Хакан Самуэльссон уже говорил, что Volvo Cars отказывается от разработки новых дизельных двигателей: приведение таких моторов к современным нормам выбросов углекислого газа оказывается слишком дорогим.

Решение убрать дизели из линейки S60 Самуэльссон называет очередным шагом на пути к электрическому будущему: следующим станет отказ от бензиновых, а потом и гибридных силовых установок. Хотя и дизельные, и бензиновые двигатели семейства Drive-E появились недавно и остаются современными. Их разработали с нуля специально для моделей «новой волны» на платформах CMA и SPA. Серийно Volvo оснащаются ими с 2014 года.

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По планам, к 2025 году половина выпускаемых Volvo машин будет электромобилями. Все Volvo, выход которых запланирован на 2019 год, станут выпускаться в виде «мягких гибридов», подключаемых гибридов либо электромобилей.

Новый Volvo S60 построен на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture). Судя по новому Volvo V60 — его собрату c кузовом универсал, вышедшему в этом году — седан S60 получит две гибридные силовые установки: T6 мощностью 340 лошадиных сил и T8 мощностью 390 сил. Кстати, сам Volvo V60 по-прежнему предлагается с двухлитровыми дизельными двигателями мощностью от 150 до 190 лошадиных сил, а гибридные версии пока не поступили в продажу.

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