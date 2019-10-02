Первый электрокар Volvo показал багажник под капотом

Дизайнеры Volvo уверены, что сплошная радиаторная решётка поспособствует лучшей обтекаемости кроссовера, обеспечит лучшую экономичность и позволит органичнее замаскировать датчики и лидары ассистирующих систем. Кроме того, электромобиль отличится большей вместимостью — под капотом XC40 Electric появится небольшой багажный отсек объёмом около 30 литров.
В салоне вседорожник «на батарейках» можно будет опознать по особой графике приборной панели, адаптированному интерфейсу и экологически чистым элеметам интерьера, изготовленным из вторсырья. Кроме того, XC40 Electric получит специальные 19- и 20-дюймовые диски. При этом по-прежнему кроссовер можно будет заказать в двухцветном исполнении с чёрной контрастной крышей.
Инженеры шведской фирмы позиционируют XC40 Electric как самый безопасный Volvo в линейке. Вседорожник получит специальную защитную структуру кузова и комплекс активных систем безопасности. Премьера модели состоится 16 октября.