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Volvo
15:32

Первый электрокар Volvo показал багажник под капотом

Volvo поделилась видеотизером компактного кроссовера XC40 Electric

© Volvo
Компания Volvo выпустила видеоролик, посвящённый первому серийному электромобилю марки. Версия XC40 на электротяге будет отличаться от обычных компактных кроссоверов изменённым дизайном передней части с «глухой» радиаторной решёткой, новой цветовой гаммой, специальной панелью приборов и оригинальным дизайном колёсных дисков.

Дизайнеры Volvo уверены, что сплошная радиаторная решётка поспособствует лучшей обтекаемости кроссовера, обеспечит лучшую экономичность и позволит органичнее замаскировать датчики и лидары ассистирующих систем. Кроме того, электромобиль отличится большей вместимостью — под капотом XC40 Electric появится небольшой багажный отсек объёмом около 30 литров.

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В салоне вседорожник «на батарейках» можно будет опознать по особой графике приборной панели, адаптированному интерфейсу и экологически чистым элеметам интерьера, изготовленным из вторсырья. Кроме того, XC40 Electric получит специальные 19- и 20-дюймовые диски. При этом по-прежнему кроссовер можно будет заказать в двухцветном исполнении с чёрной контрастной крышей.

Инженеры шведской фирмы позиционируют XC40 Electric как самый безопасный Volvo в линейке. Вседорожник получит специальную защитную структуру кузова и комплекс активных систем безопасности. Премьера модели состоится 16 октября.