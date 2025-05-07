Volvo возродит название XC70 для новой модели

Volvo возродит название XC70 для новой моделиЭто будет гибридный кроссовер, который по габаритам превзойдет XC60
Volvo использовала индекс XC70 для внедорожной версии универсала V70, пока его не сняли с производства в 2016 году. Теперь же шведский автопроизводитель достает с полки это название, но теперь его присвоят не универсалу, а классическому кроссоверу. В его основу ляжет модульная платформа SMA: новинке обещана подключаемая гибридная установка, запас хода на электричестве до 200 километров и быстрая зарядка.
Старт продаж Volvo XC70 в Китае намечен на конец 2025 года, и как минимум первое время модель будет оставаться эксклюзивом для локального рынка.
Ранее было объявлено, что Китай станет и первым рынком для обновленного S90, дебютировавшего этой весной. Он получил внешность в стиле рестайлингового XC90, улучшенную отделку салона, новую мультимедийную систему и несколько гибридных силовых установок на выбор. Продажи стартуют летом.
На этот год у Volvo запланированы и другие запуски. Это представленный в начале марта электрический лифтбек ES90, за которым последует кроссовер EX60 на новой платформе SPA3.