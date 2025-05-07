Новости
Опубликовано 07 мая 2025, 14:43
1 мин.

Volvo возродит название XC70 для новой модели

Это будет гибридный кроссовер, который по габаритам превзойдет XC60
Volvo возродит модель XC70, но это будет не универсал. Обнародованы первые официальные изображения нового XC70, который станет эксклюзивом для китайского рынка — старый буквенно-цифровой индекс будет носить кроссовер крупнее и вместительнее XC60. В компании подтвердили, что новинка получит гибридную силовую установку с возможностью зарядки от розетки. Такой паркетник сможет проезжать на чистом электричестве до 200 километров.
Volvo возродит название XC70 для новой модели
© Volvo
Лиза Будрина
Лиза Будрина

Volvo использовала индекс XC70 для внедорожной версии универсала V70, пока его не сняли с производства в 2016 году. Теперь же шведский автопроизводитель достает с полки это название, но теперь его присвоят не универсалу, а классическому кроссоверу. В его основу ляжет модульная платформа SMA: новинке обещана подключаемая гибридная установка, запас хода на электричестве до 200 километров и быстрая зарядка.

Volvo возродит название XC70 для новой модели

© Volvo

Старт продаж Volvo XC70 в Китае намечен на конец 2025 года, и как минимум первое время модель будет оставаться эксклюзивом для локального рынка.

Читайте на тему:

Ранее было объявлено, что Китай станет и первым рынком для обновленного S90, дебютировавшего этой весной. Он получил внешность в стиле рестайлингового XC90, улучшенную отделку салона, новую мультимедийную систему и несколько гибридных силовых установок на выбор. Продажи стартуют летом.

На этот год у Volvo запланированы и другие запуски. Это представленный в начале марта электрический лифтбек ES90, за которым последует кроссовер EX60 на новой платформе SPA3.

Источник:Carscoops
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Volvo
#Новинки
#Кроссоверы