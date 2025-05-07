Volvo возродит название XC70 для новой модели

Volvo использовала индекс XC70 для внедорожной версии универсала V70, пока его не сняли с производства в 2016 году. Теперь же шведский автопроизводитель достает с полки это название, но теперь его присвоят не универсалу, а классическому кроссоверу. В его основу ляжет модульная платформа SMA: новинке обещана подключаемая гибридная установка, запас хода на электричестве до 200 километров и быстрая зарядка.