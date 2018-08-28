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28 августа 17:05

Volvo показала загадочный прототип с «плавником»

Концепт-кар может стать новым беспилотником шведской марки

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Компания Volvo опубликовала тизер концепт-кара, который, вероятно, расскажет о будущем беспилотных автомобилей шведской марки. Прототип, получивший название 360с, отличается необычным «плавником» и светодиодными «усиками», которые, очевидно, являются частью системы автономного управления.

Никакой дополнительной информации о концепт-каре пока нет. Однако в описании к ролику, размещенному на странице Volvo в Facebook, дается намек на то, что 360с будет беспилотником. Там говорится о том, что для пассажиров время, потраченное на путешествие, теперь можно будет провести с большей пользой.

Видео: Volvo

Опубликованный ранее ролик под названием «The sound of #360c» может говорить о том, что прототип получит электрическую силовую установку, а звук будет синтезироваться бортовыми системами беспилотника.

Видео: Volvo

В июне появилась информация о том, что Volvo XC90 следующего поколения получит продвинутую систему автономного управления. Внедорожник оснастят системой четвертого уровня автономности, способной самостоятельно перевозить «спящих пассажиров», но только по определенным дорогам.

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