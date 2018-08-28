Volvo показала загадочный прототип с «плавником»

Никакой дополнительной информации о концепт-каре пока нет. Однако в описании к ролику, размещенному на странице Volvo в Facebook, дается намек на то, что 360с будет беспилотником. Там говорится о том, что для пассажиров время, потраченное на путешествие, теперь можно будет провести с большей пользой.