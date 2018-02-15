Названа дата дебюта нового Volvo V60

Компания Volvo представит универсал V60 нового поколения в среду, 21 февраля. Об этом говорится в подписи к видеотизеру модели, который опубликован на официальном канале шведского автопроизводителя на YouTube.

Фирма также разметила на своем официальном сайте несколько фотографий, на которых частично раскрыт дизайн V60 следующего поколения. На них видно, что модель получит головную оптику и фальшрадиаторную решетку в стиле кроссовера XC60 второго поколения.

Никаких технических подробностей об универсале шведский автопроизводитель пока не привел.

Последней новинкой компании Volvo стал компактный кроссовер XC40. Модель построили на модульной платформе CMA, которая была разработана шведским автопроизводителем совместно с китайской компанией Geely. На российском рынке XC40 будет предлагаться с двумя четырехцилиндровыми турбомоторами: бензиновым и дизельным мощностью 249 и 190 лошадиных сил соответственно.

Volvo V60 текущего поколения

Универсал Volvo V60 текущего поколения продается на российском рынке только во вседорожной модификации Cross Country. Модель предлагается с двумя дизельными моторами (150 и 190 лошадиных сил), а также с 245-сильным бензиновым двигателем. Наиболее доступная модификация пятидверки оценена в 2 195 000 рублей.

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