Самый маленький кроссовер Volvo для России: названы моторы

Компания Volvo получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на компактный кроссовер XC40. Документ позволяет ввозить, а также регистрировать новые транспортные средства на территории России и Таможенного союза. Производство вседорожника налажено в бельгийском Генте.

На российском рынке вседорожник Volvo XC40 будет доступен только с полным приводом, бензиновой или дизельной «четверкой» объемом два литра. Мощность бензинового двигателя составит 249 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, дизельного — 190 сил (400 Нм). Оба агрегата будут работать в паре с восьмидиапазонным «автоматом».

Volvo XC40 дебютировал в сентябре прошлого года. Кроссовер стал первой моделью марки, построенной на модульной платформе CMA, которую автопроизводитель сделал совместно с компанией Geely. На момент выхода на рынок XC40 будет доступен только с четырехцилиндровыми двигателями семейства Drive-E. Позднее в линейке появятся модификации с гибридной и полностью электрической силовой установкой.

В список оснащения Volvo XC40 войдет мультимедийная система Sensus с вертикальным тачскрином, активный круиз-контроль, а также система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов.

Одновременно с презентацией самого маленького кроссовера Volvo запустила новый сервис по покупке автомобиля Care by Volvo. Он предусматривает ежемесячное внесение платежей за машину, в которые уже включены страховка и налоги. Автомобиль можно обменять на новый каждый 24 месяца. В дополнение к этому клиентам будет доступна услуга консьержа: мойка, техническое обслуживание и доставка товаров прямо в автомобиль.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?