Volvo представила тягач будущего

Подключенные к единому облачному сервису, грузовики Volvo Vera могут передавать в транспортный центр информацию о скорости, местоположении, времени доставки груза и уровне зарядки батареи. Исходя из этого можно более точно контролировать движение грузов и минимизировать объемы резервных запасов товаров.