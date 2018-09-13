Volvo представила тягач будущего

Подобные тягачи Volvo предлагает использовать на регулярных рейсах между логистическими центрами, расположенными недалеко друг от друга. Преимуществами беспилотных тягачей называются большая грузоподъемность и низкий уровень шума, что позволит осуществлять перевозки даже ночью.
Подключенные к единому облачному сервису, грузовики Volvo Vera могут передавать в транспортный центр информацию о скорости, местоположении, времени доставки груза и уровне зарядки батареи. Исходя из этого можно более точно контролировать движение грузов и минимизировать объемы резервных запасов товаров.
Ранее компания Volvo Construction Equipment, так же как и Volvo Trucks входящая в состав Volvo Group, запустила пилотный проект по использованию автономных самосвалов на территории карьера Викан-Кросс вблизи Гетеборга.