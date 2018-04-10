Новинку оценили минимум в 2 160 000 рублей

Пульс

Названы российские цены на кроссовер Volvo XC40

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10 апреля 2018

Российский офис Volvo начал принимать заказы на компактный кроссовер XC40. Новинка появится в салонах дилеров летом. Базовую модификацию с передним приводом и дизельной «четверкой» D3 мощностью 150 лошадиных сил (320 Нм) оценили в 2 160 000 рублей.

[Тест Volvo XC40 – машины не менее революционной, чем все «Теслы» вместе взятые](https://motor.ru/testdrives/xc40.htm)

Тест Volvo XC40 – машины не менее революционной, чем все «Теслы» вместе взятые

В России Volvo XC40 предложат в 19 версиях: с бензиновыми и дизельными двигателями, а также передним или полным приводом. Помимо агрегата D3, новинка будет комплектоваться 190-сильным дизелем D4 и бензиновыми «турбочетверками» мощностью 190 и 249 лошадиных сил.

Сочетаться моторы будут только с восьмидиапазонным «автоматом».

Цены на Volvo XC40

Комплектация Цена (рублей)
XC40 D3 2 160 000
XC40 D3 Momentum 2 360 000
XC40 D3 Inscription 2 605 000
XC40 D3 R-Design 2 685 000
XC40 D3 AWD 2 285 000
XC40 D3 AWD Momentum 2 485 000
XC40 D3 AWD Inscription 2 730 000
XC40 D3 AWD R-Design 2 810 000
XC40 D4 AWD 2 435 000
XC40 D4 AWD Momentum 2 635 000
XC40 D4 AWD Inscription 2 880 000
XC40 D4 AWD R-Design 2 960 000
XC40 T4 AWD 2 325 000
XC40 T4 AWD Momentum 2 525 000
XC40 T4 AWD Inscription 2 770 000
XC40 T4 AWD R-Design 2 850 000
XC40 T5 AWD Momentum 2 720 000
XC40 T5 AWD Inscription 2 965 000
XC40 T5 AWD R-Design 3 045 000

В список стандартного оснащения кроссовера войдет мультимедийная система, цифровая панель приборов, светодиодная головная оптика, датчики дождя и света. Помимо этого, XC40 будет оснащаться расширенным комплексом систем безопасности с системой полуавтономного управления Pilot Assist, функцией кругового обзора, предотвращения съезда с дороги и предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении.

Публичный дебют Volvo XC40 состоялся на специальном мероприятии в Милане осенью прошлого года. Самый маленький кроссовер шведской марки стал первой моделью, построенной на платформе CMA, работа надо которой велась совместно с китайской Geely.

XC40 первым в истории Volvo получил премию «Европейский автомобиль года».

XC40 первым в истории Volvo получил премию «Европейский автомобиль года».

Одновременно с презентацией кроссовера Volvo запустила новый сервис по покупке автомобиля — Care by Volvo. Он предусматривает подписку на машину и внесении ежемесячных платежей, в сумму которых уже включены налоги, страховка и техническое обслуживание. Обменять автомобиль на новый можно по истечении 12 месяцев.

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