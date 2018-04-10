Названы российские цены на кроссовер Volvo XC40
Российский офис Volvo начал принимать заказы на компактный кроссовер XC40. Новинка появится в салонах дилеров летом. Базовую модификацию с передним приводом и дизельной «четверкой» D3 мощностью 150 лошадиных сил (320 Нм) оценили в 2 160 000 рублей.
В России Volvo XC40 предложат в 19 версиях: с бензиновыми и дизельными двигателями, а также передним или полным приводом. Помимо агрегата D3, новинка будет комплектоваться 190-сильным дизелем D4 и бензиновыми «турбочетверками» мощностью 190 и 249 лошадиных сил.
Сочетаться моторы будут только с восьмидиапазонным «автоматом».
Цены на Volvo XC40
|Комплектация
|Цена (рублей)
|XC40 D3
|2 160 000
|XC40 D3 Momentum
|2 360 000
|XC40 D3 Inscription
|2 605 000
|XC40 D3 R-Design
|2 685 000
|XC40 D3 AWD
|2 285 000
|XC40 D3 AWD Momentum
|2 485 000
|XC40 D3 AWD Inscription
|2 730 000
|XC40 D3 AWD R-Design
|2 810 000
|XC40 D4 AWD
|2 435 000
|XC40 D4 AWD Momentum
|2 635 000
|XC40 D4 AWD Inscription
|2 880 000
|XC40 D4 AWD R-Design
|2 960 000
|XC40 T4 AWD
|2 325 000
|XC40 T4 AWD Momentum
|2 525 000
|XC40 T4 AWD Inscription
|2 770 000
|XC40 T4 AWD R-Design
|2 850 000
|XC40 T5 AWD Momentum
|2 720 000
|XC40 T5 AWD Inscription
|2 965 000
|XC40 T5 AWD R-Design
|3 045 000
В список стандартного оснащения кроссовера войдет мультимедийная система, цифровая панель приборов, светодиодная головная оптика, датчики дождя и света. Помимо этого, XC40 будет оснащаться расширенным комплексом систем безопасности с системой полуавтономного управления Pilot Assist, функцией кругового обзора, предотвращения съезда с дороги и предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении.
Публичный дебют Volvo XC40 состоялся на специальном мероприятии в Милане осенью прошлого года. Самый маленький кроссовер шведской марки стал первой моделью, построенной на платформе CMA, работа надо которой велась совместно с китайской Geely.
Одновременно с презентацией кроссовера Volvo запустила новый сервис по покупке автомобиля — Care by Volvo. Он предусматривает подписку на машину и внесении ежемесячных платежей, в сумму которых уже включены налоги, страховка и техническое обслуживание. Обменять автомобиль на новый можно по истечении 12 месяцев.