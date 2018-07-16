В России появился суперроскошный Volvo XC90

В России начались продажи самой роскошной модификации модели Volvo XC90 — Excellence. От обычного внедорожника такой автомобиль отличается раздельными сиденьями второго ряда, увеличившимся до 989 миллиметров пространством для ног задних пассажиров, а также входящими в перечень оснащения фужерами ручной работы от шведской компании Orrefors. Цена новинки — минимум 8,51 миллиона рублей.

Индивидуальные кресла второго ряда полностью повторяют сиденья водителя и переднего пассажира. Они оснащены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем.

Также XC90 Excellence укомплектован выдвижными сенсорными дисплеями, складными столиками, холодильником, отсеком для хранения бутылок и бокалов, подстаканниками с подогревом и охлаждением, 1400-ваттной аудиосистемой Bowers&Wilkins с 20 динамиками. Для модификации была улучшена шумоизоляция и подготовлены особые «тихие» покрышки Pirelli.

Под капотом Volvo XC90 Excellence установлена гибридная силовая установка T8 Twin Engine суммарной мощностью 407 лошадиных сил. В ее состав входит 320-сильная «турбочетверка» объемом два литра, электромотор мощностью 87 сил и литий-ионные батареи.

До «сотни» гибридный внедорожник разгоняется за 5,8 секунды. Средний расход топлива — 2,5 литра на 100 километров пути.

В начале текущего месяца Volvo объявила о выходе на российский рынок обычного XC90 с такой же гибридной силовой установкой. Модель оценили минимум в 5 469 000 рублей.

Самый доступный Volvo XC90 с бензиновым двигателем мощностью 249 сил стоит 3 759 000 рублей.