«Волжары» начали производить в Нижнем Новгороде

«В Нижнем Новгороде закончена подготовка инфраструктуры и оборудования завода к серийному производству. Первый автомобиль уже начал свой путь по конвейеру», – сообщает пресс-служба Volga.

Линейка будет представлена тремя моделями: среднеразмерным кроссовером (D-SUV), компактным паркетником (C-SUV) и седаном D-класса. Первой была анонсирована модель Volga K50.

Volga K50 оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 238 л. с, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль получил полный привод и адаптивную подвеску. Длина кроссовера составляет 4770 мм, колесная база — 2845 мм. Зимний пакет входит в базовую комплектацию.

Проект реализует компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА). Максимальная мощность нижегородского предприятия составляет 110 тысяч автомобилей в год.

Россияне прозвали новый кроссовер K50 «Волжарой» из-за того, что модель производят на основе кроссовера Geely Monjaro.

