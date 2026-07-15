Главное внешнее отличие — новый цвет кузова, разработанный специально для этой спецсерии. Также в список эксклюзивных деталей входят затемненные задние стекла, глянцево-черные накладки на окнах и корпусах зеркал, надпись Tiguan черного цвета на двери багажника и накладка в проеме. На предусмотрена лазерная гравировка, а дверные проекторы проецируют на асфальт логотип спецверсии.

В стандартном оснащении юбилейный Tiguan снабжен 19-дюймовыми дисками, за доплату можно получить 20-дюймовые. В салоне — красная контрастная строчка на передней панели, дверных картах, сиденьях и ковриках, пороги с подсветкой и надписью Edition 20, а также особый дизайн кресел и рулевого колеса.