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Опубликовано 15 июля 2026, 19:06
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Вопреки кризису: Volkswagen отметил 20-летие кроссовера Tiguan

Volkswagen представил юбилейную версию Tiguan к 20-летию модели. В честь юбилея одного из самых успешных автомобилей немецкий концерн, находящийся на пороге массовых сокращений работников и закрытия заводов, выпустил спецверсию Edition 20, которая доступна для заказа в Европе. Юбилейная версия основывается на комплектации Life и дополнена элементами спортпакета R-Line.
Volkswagen Tiguan Edition 20
Volkswagen Tiguan Edition 20
© Volkswagen
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Главное внешнее отличие — новый цвет кузова, разработанный специально для этой спецсерии. Также в список эксклюзивных деталей входят затемненные задние стекла, глянцево-черные накладки на окнах и корпусах зеркал, надпись Tiguan черного цвета на двери багажника и накладка в проеме. На предусмотрена лазерная гравировка, а дверные проекторы проецируют на асфальт логотип спецверсии.

В стандартном оснащении юбилейный Tiguan снабжен 19-дюймовыми дисками, за доплату можно получить 20-дюймовые. В салоне — красная контрастная строчка на передней панели, дверных картах, сиденьях и ковриках, пороги с подсветкой и надписью Edition 20, а также особый дизайн кресел и рулевого колеса.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Концепт Volkswagen Tiguan 2006 года

© Volkswagen

Цены на такой Tiguan в Германии стартуют с 48 180 евро за версию с 1.5-литровым турбомотором TSI мощностью 150 л.с. При этом для юбилейного кроссовера доступны все двигатели, которые предлагаются для Tiguan Life, — от дизелей до «мягких» гибридов eTSI с 48-вольтовым стартер-генератором, а также подзаряжаемых гибридов.

Ранее Jeep в честь юбилея выпустил новый Wrangler Laredo с ковбойскими шляпами в салоне.

Источник:Volkswagen
Автор:Михаил Лобачёв
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