Вопреки кризису: Volkswagen отметил 20-летие кроссовера Tiguan
Главное внешнее отличие — новый цвет кузова, разработанный специально для этой спецсерии. Также в список эксклюзивных деталей входят затемненные задние стекла, глянцево-черные накладки на окнах и корпусах зеркал, надпись Tiguan черного цвета на двери багажника и накладка в проеме. На предусмотрена лазерная гравировка, а дверные проекторы проецируют на асфальт логотип спецверсии.
В стандартном оснащении юбилейный Tiguan снабжен 19-дюймовыми дисками, за доплату можно получить 20-дюймовые. В салоне — красная контрастная строчка на передней панели, дверных картах, сиденьях и ковриках, пороги с подсветкой и надписью Edition 20, а также особый дизайн кресел и рулевого колеса.
я выбрал вместо рекламы.
Цены на такой Tiguan в Германии стартуют с 48 180 евро за версию с 1.5-литровым турбомотором TSI мощностью 150 л.с. При этом для юбилейного кроссовера доступны все двигатели, которые предлагаются для Tiguan Life, — от дизелей до «мягких» гибридов eTSI с 48-вольтовым стартер-генератором, а также подзаряжаемых гибридов.
Ранее Jeep в честь юбилея выпустил новый Wrangler Laredo с ковбойскими шляпами в салоне.