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16:20

Вот, что будет с автомобилем после удара о столб на 75 и 84 км/ч

Nissan Leaf «намотали» на столб в ходе краш-теста

© DEKRA
Немецкая ассоциация DEKRA, осуществляющая технический надзор в сфере автотранспорта, провела краш-тест Nissan Leaf: машину разбили об столб на скорости 75 и 84 километра в час. Скорость была выбрана заведомо выше, чем при испытаниях Euro NCAP, где электромобиль набрал максимальные пять звезд.

Выяснилось, что при боковом столкновении с неподвижным объектом на скорости 75 километров в час Leaf буквально складывается пополам. Шансы водителя и пассажиров выжить в таком ДТП малы. Впрочем, из заключения экспертов следует, что автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания в аналогичной ситуации оказался бы таким же небезопасным. Иными словами, уровень повреждений у электромобиля и обычной машины в таком тесте схожий.

Боковое столкновение
Видео: DEKRAtv

Кроме того, DEKRA смоделировала лобовое столкновение с деревом на скорости 84 километра в час. Несмотря на серьезную деформацию кузова, Leaf не загорелся. Euro NCAP проводит два фронтальных краш-теста на 64 километрах в час: о жесткое препятствие всей площадью передка и удар водительской стороной передка о сминаемый барьер с перекрытием 40 процентов.

Лобовое столкновение
Видео: DEKRAtv

Что же касается результатов испытаний Euro NCAP, которые были проведены годом ранее, то Nissan Leaf заработал максимальные пять звезд. Защиту взрослых пассажиров электромобиля оценили на 93 процента, пассажира-ребенка – на 86 процентов, пешеходов – на 71 процент.