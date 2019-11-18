Вот, что будет с автомобилем после удара о столб на 75 и 84 км/ч

Выяснилось, что при боковом столкновении с неподвижным объектом на скорости 75 километров в час Leaf буквально складывается пополам. Шансы водителя и пассажиров выжить в таком ДТП малы. Впрочем, из заключения экспертов следует, что автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания в аналогичной ситуации оказался бы таким же небезопасным. Иными словами, уровень повреждений у электромобиля и обычной машины в таком тесте схожий.