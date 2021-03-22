Вот так звучит восстановленный мотор V16 формульного болида 50-х годов

Hall and Hall работают над созданием трех копий болида P15, и мотор, который впервые заводят на видео, предназначен для одного из них. Двигатель V16 объемом 1,5 литра мощностью около 600 лошадиных сил восстанавливали в точном соответствии со спецификациями оригинального агрегата середины прошлого века.
Самые маленькие и самые большие двигатели
Этот конкретный мотор не запускался с 1999 года, когда бывший пилот BRM F1 Хосе-Фройлан Гонсалес случайно превысил обороты во время заезда на Сильверстоуне во время празднования 50-летия British Racing Motors.
Что же касается восстановленных P15, то каждый из них будет весить 736,6 килограмма, а в основу ляжет аутентичное стальное шасси. Один из трех болидов передадут Джону Оуэну, сыну покойного руководителя команды BRM, сэра Альфреда Оуэна. На оставшиеся два экземпляра компания принимает заявки, однако их стоимость не раскрывается.
Видео: British Racing Motors
BRM P15 дебютирован на Гран-при Великобритании Формулы-1 в 1951 году. Болиды пилотировали британцы Редж Парнелл и Питер Уокер, они приехали к финишу пятым и седьмым соответственно. На Гран-при Италии команду ждала неудача: ни один из гонщиков не смог стартовать на P15 из-за дефекта двигателя и коробки передач.