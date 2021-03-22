Вот так звучит восстановленный мотор V16 формульного болида 50-х годов

Этот конкретный мотор не запускался с 1999 года, когда бывший пилот BRM F1 Хосе-Фройлан Гонсалес случайно превысил обороты во время заезда на Сильверстоуне во время празднования 50-летия British Racing Motors.

Что же касается восстановленных P15, то каждый из них будет весить 736,6 килограмма, а в основу ляжет аутентичное стальное шасси. Один из трех болидов передадут Джону Оуэну, сыну покойного руководителя команды BRM, сэра Альфреда Оуэна. На оставшиеся два экземпляра компания принимает заявки, однако их стоимость не раскрывается.