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Новости
Опубликовано 24 мая 2024, 11:05
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У Voyah Free появилась доступная версия с большим запасом хода

Принимать заказы в Китае начнут 30 мая
Voyah Free обзавелся новым доступным исполнением. Компания Voyah — премиальная «дочка» Dongfeng, знакомая россиянам — приготовила новый гибридный вариант кроссовера Free. От других исполнений он отличается составом силовой установки, в который войдут два мотора — ДВС и электродвигатель на задней оси. Ожидается, что такой кроссовер сможет проехать только на электричестве до 318 километров, что претендует на рекорд среди подключаемых гибридов из Китая.
У Voyah Free появилась доступная версия с большим запасом хода
© Voyah
Мария Руцкая

Voyah Free под индексом 318 сохранит 1,5-литровую бензиновую «четверку». Однако электромотор у новой версии будет только один — 272-сильный (410 Нм), приводящий заднюю ось. Переднего двигателя отдачей 218 сил такой кроссовер лишен.

«Фишкой» менее мощного кроссовера должна стать батарея. Нынешний гибрид оснащается аккумулятором емкостью 39,2 киловатт-часа, позволяющим проехать до 210 километров по китайскому циклу CTLC. Вероятно, доступному Free достанется батарея покрупнее, так как простого снижения массы за счет исключения переднего электродвигателя явно недостаточно для увеличения запаса хода на 108 километров.

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Внешних отличий такой кроссовер почти не получил, если не считать слегка измененных колесных дисков и красных тормозных суппортов.

Другие подробности о новинке пока держат в секрете. Прием заказов на Voyah Free 318 откроют в Китае 30 мая. Единственный доступный на сегодняшний день в Китае гибрид Free EREV стоит от 266 900 юаней (3,4 миллиона рублей), а Free 318, вероятно, будет дешевле.

До России тем временем добрался спортивный Voyah Free EVR. Кроссовер получил черный декор и широкий список оборудования с панорамной крышей и функцией «прозрачного» капота. Цена пока не объявлена, но предварительные заявки уже принимают.

Источник:Car News China
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Voyah
#Кроссоверы
#Китай
#Новинки