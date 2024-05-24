У Voyah Free появилась доступная версия с большим запасом хода

Voyah Free под индексом 318 сохранит 1,5-литровую бензиновую «четверку». Однако электромотор у новой версии будет только один — 272-сильный (410 Нм), приводящий заднюю ось. Переднего двигателя отдачей 218 сил такой кроссовер лишен.

«Фишкой» менее мощного кроссовера должна стать батарея. Нынешний гибрид оснащается аккумулятором емкостью 39,2 киловатт-часа, позволяющим проехать до 210 километров по китайскому циклу CTLC. Вероятно, доступному Free достанется батарея покрупнее, так как простого снижения массы за счет исключения переднего электродвигателя явно недостаточно для увеличения запаса хода на 108 километров.