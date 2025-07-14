Обновленный Voyah Free+ вышел на рынок. Раскрыта цена

В списке оснащения — панорамный люк, аудиосистема с 22 динамиками, интерьерная подсветка с 256 цветами, проекционный дисплей и голосовой помощник. По умолчанию кроссоверу положен передовой «автопилот» Huawei ADS 4, опирающийся на данные с 29 датчиков: лидара, трех радаров миллиметрового диапазона, 11 камер и 12 ультразвуковых радаров.

В Китае Free продают только с последовательно-гибридной установкой. В «базе» в ее состав входят 1,5-литровый мотор-генератор мощностью 127 лошадиных сил и единственный электродвигатель на 288 сил. Привод у такого кроссовера задний, максимальная скорость — 180 километров в час.