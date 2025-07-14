Обновленный Voyah Free+ вышел на рынок. Раскрыта цена

Обновленный Voyah Free+ вышел на рынок. Раскрыта ценаВ арсенале кроссовера — «автопилот» Huawei с лидаром, проекционный дисплей, голосовой ассистент и аудиосистема с 22 динамиками
В Voyah заявили, что всего за 15 минут после запуска собрали 11,6 тысячи подтвержденных заказов.
С обновлением Voyah Free слегка подрос в габаритах: длина увеличилась до 4915 миллиметров, ширина — до 1960, а высота — до 1600 миллиметров. Колесная база равна 2960 миллиметрам. В салоне — 33 отсека для хранения мелочей и холодильник объемом семь литров. В багажник уместится от 590 до 1450 литров в зависимости от положения спинок заднего ряда, а при полной посадке (пять человек) там можно разместить пять чемоданов и столько же рюкзаков.
В списке оснащения — панорамный люк, аудиосистема с 22 динамиками, интерьерная подсветка с 256 цветами, проекционный дисплей и голосовой помощник. По умолчанию кроссоверу положен передовой «автопилот» Huawei ADS 4, опирающийся на данные с 29 датчиков: лидара, трех радаров миллиметрового диапазона, 11 камер и 12 ультразвуковых радаров.
В Китае Free продают только с последовательно-гибридной установкой. В «базе» в ее состав входят 1,5-литровый мотор-генератор мощностью 127 лошадиных сил и единственный электродвигатель на 288 сил. Привод у такого кроссовера задний, максимальная скорость — 180 километров в час.
Полный запас хода — 1458 километров по китайскому циклу CLTC, а на заряженной на 100 процентов литий-железо-фосфатной батарее емкостью 43,2 киловатт-часа SUV проедет 318 километров.
Полноприводный вариант дополнен еще одним электромотором мощностью 181 сила. Такой Free+ разгоняется уже до 200 километров в час, а общий запас хода у него чуть меньше — 1357 километров. При использовании быстрой зарядки пополнить запас энергии аккумулятора с 20 до 80 процентов можно за 20 минут.
В России неделю назад дебютировал гибридный седан Voyah Passion EVR. Пока марка только принимает заказы на «четырехдверку», которую оценили в 5 590 000 рублей без скидок. Сборку наладят на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в III квартале нынешнего года.