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Опубликовано 07 июля 2025, 11:39
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Voyah раскрыла рублевую стоимость гибридного седана Passion

Производство стартует в III квартале 2025 года в Липецкой области
Гибридный седан Voyah Passion представили в России. Раскрыта цена. Voyah начала принимать предварительные заказы на Passion EVR — гибридную «четырехдверку» с увеличенным до тысячи километров запасом хода. Стоимость оказалась выше, чем ожидалось, и стартует с 5 590 000 рублей. Однако производство наладят в России, а потому на новинку будет действовать скидка в 925 000 рублей при покупке в кредит или в лизинг. Таким образом, начальная цена опустится до 4 665 000 рублей.
Voyah раскрыла рублевую стоимость гибридного седана Passion
© Voyah
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Passion EVR оснащен «турбочетверкой» 1.5 мощностью 129 лошадиных сил, которой отведена второстепенная роль. Основных двигателей два — они электрические и суммарно выдают 394 силы и 590 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час седан разгоняется за 5,9 секунды.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© Voyah

Запас хода с заряженной батареей на 43 киловатт-часа и полным баком — тысяча километров по циклу WLTP. Только на электричестве гибрид проедет 200 километров.

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В оснащение входят пневмоподвеска Magic Carpet, «предсказывающая» дорожные условия, и более 20 электронных помощников. Также есть «зимний» пакет с подогревом руля, обоих рядов сидений, внешних зеркал заднего вида и заднего стекла. Для смартфонов на Android и iOS разработано мобильное приложение — оно русифицировано, как и мультимедийная система с 12,3-дюймовыми экранами.

Сборку бензин-электрического Passion наладят на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в III квартале нынешнего года. Там же выпускают кроссоверы Free и минивэны Dream. Максимальная мощность завода — более 100 тысяч машин в год.

На все Voyah, проданные в России официально, действует гарантия пять лет либо 100 тысяч километров в зависимости от того, что наступит ранее.

Источник:Пресс-служба Voyah
Автор:Мария Руцкая
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