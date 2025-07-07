Voyah раскрыла рублевую стоимость гибридного седана Passion

В оснащение входят пневмоподвеска Magic Carpet, «предсказывающая» дорожные условия, и более 20 электронных помощников. Также есть «зимний» пакет с подогревом руля, обоих рядов сидений, внешних зеркал заднего вида и заднего стекла. Для смартфонов на Android и iOS разработано мобильное приложение — оно русифицировано, как и мультимедийная система с 12,3-дюймовыми экранами.