Voyah раскрыла рублевую стоимость гибридного седана Passion

Voyah раскрыла рублевую стоимость гибридного седана PassionПроизводство стартует в III квартале 2025 года в Липецкой области
Passion EVR оснащен «турбочетверкой» 1.5 мощностью 129 лошадиных сил, которой отведена второстепенная роль. Основных двигателей два — они электрические и суммарно выдают 394 силы и 590 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час седан разгоняется за 5,9 секунды.
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Запас хода с заряженной батареей на 43 киловатт-часа и полным баком — тысяча километров по циклу WLTP. Только на электричестве гибрид проедет 200 километров.
В оснащение входят пневмоподвеска Magic Carpet, «предсказывающая» дорожные условия, и более 20 электронных помощников. Также есть «зимний» пакет с подогревом руля, обоих рядов сидений, внешних зеркал заднего вида и заднего стекла. Для смартфонов на Android и iOS разработано мобильное приложение — оно русифицировано, как и мультимедийная система с 12,3-дюймовыми экранами.
Сборку бензин-электрического Passion наладят на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в III квартале нынешнего года. Там же выпускают кроссоверы Free и минивэны Dream. Максимальная мощность завода — более 100 тысяч машин в год.
На все Voyah, проданные в России официально, действует гарантия пять лет либо 100 тысяч километров в зависимости от того, что наступит ранее.