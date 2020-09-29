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Китайский кроссовер Voyah i-Free с необычным дизайном пойдёт в серию

Серийный вариант может оказаться менее впечатляющим

Voyah i-Free © autohome.com.cn
Лиза Будрина
На Пекинском автосалоне дебютировал концепт-кар Voyah i-Free: он представляет собой люксовый электрический кроссовер (будет и плагин-гибридная версия) с необычным дизайном экстерьера. В компании Voyah, которая входит в состав Dongfeng Motor, заявили, что уже приступили к испытаниям его серийного воплощения, а в продажу в Китае новинка поступит уже в следующем году.

Электрический кроссовер i-Free построен на архитектуре ESSA (Electric Smart Secure Architecture), в то время как в основе подключаемого гибрида лежит платформа MVP (Multi-choice Valuable Power). Серийный вариант должен сохранить общие пропорции концепта: массивные колёсные арки, длинный капот, короткий задний свес и покатую крышу, которую венчает спойлер.

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Voyah i-Free

Фото: autohome.com.cn

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Что же касается необычных элементов экстерьера, вроде переднего бампера c «губой», огромных впадин воздухозаборников и вогнутой фальшрадиаторной решетки, то они, скорее всего, серийной версии не достанутся. Зато камеры вместо наружных зеркал вполне могут предложить в качестве дополнительного оборудования, как это делает Audi для e-tron.

Интерьер i-Free не показали, зато пообещали, что кроссовер получит функцию распознавания лица, систему управления жестами и голосом, множество сенсорных кнопок, а также будет поддерживать 5G.

i-Free это уже второй концептуальный прототип в арсенале Voyah после прошлогодней двухдверки i-Land. Согласно планам компании, до 2022 года модельная линейка также пополнится минивэном. Производство моделей наладят на бывшем заводе Renault в Ухане, рассчитанном на выпуск 150 тысяч автомобилей в год.

Источник: autohome.com.cn