Китайский кроссовер Voyah i-Free с необычным дизайном пойдёт в серию

Электрический кроссовер i-Free построен на архитектуре ESSA (Electric Smart Secure Architecture), в то время как в основе подключаемого гибрида лежит платформа MVP (Multi-choice Valuable Power). Серийный вариант должен сохранить общие пропорции концепта: массивные колёсные арки, длинный капот, короткий задний свес и покатую крышу, которую венчает спойлер.
Фото: autohome.com.cn
Что же касается необычных элементов экстерьера, вроде переднего бампера c «губой», огромных впадин воздухозаборников и вогнутой фальшрадиаторной решетки, то они, скорее всего, серийной версии не достанутся. Зато камеры вместо наружных зеркал вполне могут предложить в качестве дополнительного оборудования, как это делает Audi для e-tron.
Интерьер i-Free не показали, зато пообещали, что кроссовер получит функцию распознавания лица, систему управления жестами и голосом, множество сенсорных кнопок, а также будет поддерживать 5G.
i-Free – это уже второй концептуальный прототип в арсенале Voyah после прошлогодней двухдверки i-Land. Согласно планам компании, до 2022 года модельная линейка также пополнится минивэном. Производство моделей наладят на бывшем заводе Renault в Ухане, рассчитанном на выпуск 150 тысяч автомобилей в год.