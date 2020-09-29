Китайский кроссовер Voyah i-Free с необычным дизайном пойдёт в серию

Что же касается необычных элементов экстерьера, вроде переднего бампера c «губой», огромных впадин воздухозаборников и вогнутой фальшрадиаторной решетки, то они, скорее всего, серийной версии не достанутся. Зато камеры вместо наружных зеркал вполне могут предложить в качестве дополнительного оборудования, как это делает Audi для e-tron.

Интерьер i-Free не показали, зато пообещали, что кроссовер получит функцию распознавания лица, систему управления жестами и голосом, множество сенсорных кнопок, а также будет поддерживать 5G.