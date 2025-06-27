Voyah Passion с запасом хода 1000 километров: подробности и срок дебюта в России

Внешне бензин-электрический Passion можно отличить по «алмазной» решетке радиатора вместо заглушки. Салон в целом такой же, как у электрокара: в нем установлены панель с тремя экранами диагональю 12,3 дюйма каждый, аудиосистема датского бренда Dynaudio, сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа (есть уже в «базе»). Цветовых вариантов два: черный с серыми акцентами и коричневый с темно-серыми.