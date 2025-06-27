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Опубликовано 27 июня 2025, 18:09
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Voyah Passion с запасом хода 1000 километров: подробности и срок дебюта в России

Его будут выпускать на мощностях «Моторинвеста»
Стало известно, когда в России дебютирует гибрид Voyah Passion EVR. Марка Voyah (Dongfeng) готовится представить новую версию седана Passion, пока доступного только в полностью электрических модификациях. Гибрид с увеличенным запасом хода покажут на выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле. Позже он «пропишется» на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, где собирают другие модели китайской премиум-марки.
Voyah Passion EVR
Voyah Passion EVR
© Voyah
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Совокупный запас хода гибридного Voyage Passion EVR — до 1000 километров, а полный заряд батареи емкостью 43 киловатт-часа позволит преодолеть 200 километров только на электричестве.

Voyah Passion EVR

Voyah Passion EVR

© Voyah

В основе силовой установки — 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил, в основном играющий роль генератора электроэнергии. С колесами же связаны два электродвигателя суммарной отдачей 394 сил и 590 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час четырехдверка разгоняется за 5,9 секунды.

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Внешне бензин-электрический Passion можно отличить по «алмазной» решетке радиатора вместо заглушки. Салон в целом такой же, как у электрокара: в нем установлены панель с тремя экранами диагональю 12,3 дюйма каждый, аудиосистема датского бренда Dynaudio, сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа (есть уже в «базе»). Цветовых вариантов два: черный с серыми акцентами и коричневый с темно-серыми.

Также в оснащение входит «умная» пневматическая подвеска Magic Carpet, способная прогнозировать состояние дорожного полотна и автоматически регулировать жесткость амортизаторов. Клиренс может меняться в диапазоне 65 миллиметров.

Цена гибрида пока неизвестна. В начале года директор дилерского центра «Voyah Авилон» Игорь Назаров спрогнозировал, что он будет стоить около пяти миллионов рублей. Примерно столько же — 4 950 000 рублей — сейчас просят за «начальный» электрокар без приставки Long Range.

Источник:Пресс-служба Voyah
Автор:Мария Руцкая
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