Voyah Passion с запасом хода 1000 километров: подробности и срок дебюта в России

Voyah Passion с запасом хода 1000 километров: подробности и срок дебюта в РоссииЕго будут выпускать на мощностях «Моторинвеста»
Совокупный запас хода гибридного Voyage Passion EVR — до 1000 километров, а полный заряд батареи емкостью 43 киловатт-часа позволит преодолеть 200 километров только на электричестве.
В основе силовой установки — 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил, в основном играющий роль генератора электроэнергии. С колесами же связаны два электродвигателя суммарной отдачей 394 сил и 590 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час четырехдверка разгоняется за 5,9 секунды.
Внешне бензин-электрический Passion можно отличить по «алмазной» решетке радиатора вместо заглушки. Салон в целом такой же, как у электрокара: в нем установлены панель с тремя экранами диагональю 12,3 дюйма каждый, аудиосистема датского бренда Dynaudio, сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа (есть уже в «базе»). Цветовых вариантов два: черный с серыми акцентами и коричневый с темно-серыми.
Также в оснащение входит «умная» пневматическая подвеска Magic Carpet, способная прогнозировать состояние дорожного полотна и автоматически регулировать жесткость амортизаторов. Клиренс может меняться в диапазоне 65 миллиметров.
Цена гибрида пока неизвестна. В начале года директор дилерского центра «Voyah Авилон» Игорь Назаров спрогнозировал, что он будет стоить около пяти миллионов рублей. Примерно столько же — 4 950 000 рублей — сейчас просят за «начальный» электрокар без приставки Long Range.