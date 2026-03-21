Voyah выпустил самый технологичный внедорожник

Система автономного вождения Huawei Qiankun ADS построена на 34 сенсорах: четыре лидара (один из них — 896-линейный на крыше), камеры, ультразвуковые и миллиметровые радары. Вычислительная мощность превышает 1000 TOPS, а распознавание объектов возможно на расстоянии до 300 метров.

Версия Black Warrior получила полностью чёрный кузов, такие же диски и красные тормозные суппорты. На передней панели — шесть сине-голубых индикаторов, сигнализирующих о работе автопилота. Габариты внушительные: длина — более 5 метров, колёсная база — 3120 мм. Салон шестиместный (2+2+2).

В основе гибридной установки — 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с., выполняющий функцию генератора, и два электромотора суммарной мощностью 516 л.с. Автомобиль использует 800-вольтовую архитектуру; тяговая батарея CATL ёмкостью 65 кВт·ч поддерживает зарядку мощностью до 320 кВт — время зарядки с 20% до 80% составляет 12 минут. Запас хода на электротяге — 350 км, в гибридном режиме — свыше 1400 км.

Ранее в России резко выросли продажи новых гибридов.