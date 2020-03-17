Появилось первое изображение нового Volkswagen Amarok

Изображение пикапа мельком показали в ходе презентации другой модели бренда, кроссовера Nivus. Эскиз демонстрирует общую стилистику Amarok второго поколения, однако не стоит ожидать, что серийная версия будет именно такой. Например, пикап изображен с огромными дисками, обутыми во внедорожную резину, и без дверных ручек.

Новинка разделит узлы и агрегаты с новым Ford Ranger в рамках сотрудничества Volkswagen и Ford в области коммерческого транспорта. На рынке новый «Амарок» появится в 2022 году. Еще одним совместным продуктом станет новый Ford Transit, который позаимствует некоторые детали у недавно представленного Volkswagen Caddy.