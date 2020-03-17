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14:13

Появилось первое изображение нового Volkswagen Amarok

Немцы поделились тизером будущего пикапа, который будет разработан совместно с Ford

Эскиз Volkswagen Amarok 2022 © Volkswagen
Лиза Будрина
Компания Volkswagen продемонстрировала эскиз пикапа Amarok следующего поколения. Новинка станет одним из первых совместных проектов немецкой марки с Ford.

Изображение пикапа мельком показали в ходе презентации другой модели бренда, кроссовера Nivus. Эскиз демонстрирует общую стилистику Amarok второго поколения, однако не стоит ожидать, что серийная версия будет именно такой. Например, пикап изображен с огромными дисками, обутыми во внедорожную резину, и без дверных ручек.

Новинка разделит узлы и агрегаты с новым Ford Ranger в рамках сотрудничества Volkswagen и Ford в области коммерческого транспорта. На рынке новый «Амарок» появится в 2022 году. Еще одним совместным продуктом станет новый Ford Transit, который позаимствует некоторые детали у недавно представленного Volkswagen Caddy.

Amarok нынешнего поколения можно купить в России за 2,5 миллиона рублей. Пикап комплектуется трехлитровым двигателем V6 TDI мощностью либо 2.0 biTDI в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом» и системой постоянного полного привода 4Motion.