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19:51

Volkswagen создал отдельную компанию для работы над беспилотниками

Её офисы расположатся в Германии, Америке и Китае

Немецкий автопроизводитель Volkswagen создал дочернее предприятие Volkswagen Autonomy, которое займется разработкой беспилотным систем для всего концерна. Ожидается, что автопилоты четвертого уровня появятся на коммерческом транспорте в середине следующего десятилетия.

Штаб-квартир у нового суббренда будет две, и обе расположатся в родной Германии: одна в Мюнхене, другая в Вольфсбурге. В следующем году марка хочет открыть офис еще в калифорнийской Кремниевой долине, а к 2021 году четвертое предприятие появится в Китае.

«Мы хотим сделать Volkswagen Autonomy глобальной компанией, в которой сможем объединить опыт в автомобилестроении и разработке технологий. Мы будем использовать совместные наработки группы, чтобы снизить стоимость беспилотных автомобилей», — заявил глава суббренда и член совета директоров Александр Хитцингер.

В первую очередь внедрять автономные технологии компания планирует на коммерческие модели. Речь идет о беспилотных такси и фургонах для перевозки грузов. Сосредоточиться руководство Volkswagen Autonomy намерено на беспилотных системах четвертого уровня, который предполагает минимальное вмешательство человеком в процесс управления.

В конце прошлой неделе Toyota сообщила, что в 2020 году собирается выпустить на оживленную улицу в Токио автомобиль с автопилотом четвертого уровня, который будет перевозить пассажиров. За рулем, согласно требованиям японского законодательства, будет сидеть водитель для подстраховки, но основное управление будет лежать на беспилотнике.