Volkswagen создал отдельную компанию для работы над беспилотниками

Штаб-квартир у нового суббренда будет две, и обе расположатся в родной Германии: одна в Мюнхене, другая в Вольфсбурге. В следующем году марка хочет открыть офис еще в калифорнийской Кремниевой долине, а к 2021 году четвертое предприятие появится в Китае.