Кабриолет Volkswagen Beetle получил двигатель мощнеe, чем Golf R

Мотористы немецкой фирмы B&B AutomobilTechnik подготовили три уровня форсировки для Volkswagen Beetle Convertible с 2,0-литровым двигателем TSI. Без тюнинга такой мотор отличался мощностью в 220 лошадиных сил и крутящим моментом в 350 Нм. На первом этапе отдача увеличивается до 300 лошадиных сил (430 Нм крутящего момента) при цене доработок в 1498 евро. На втором уровне пиковые характеристики улучшаются до 326 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента. Цена пакета — 3950 евро.
Наиболее производительный комплект с новой турбиной, доработкой системы охлаждения и перепрошивкой блока управления выдаёт 380 сил и 525 Нм, что позволяет набирать первую «сотню» за 5,2 секунды и разгоняться до 250 километров в час. Такие изменения обойдутся в 9950 евро.
Дополнительными расходами обернётся заказ спортивной выхлопной системы Kat — в «обычной» конфигурации глушитель стоит 998 евро, а в гоночной — 2950 евро. Кроме того, кабриолет можно оснастить более жёсткими пружинами B&B, уменьшающими клиренс на 30 миллиметров. Цена комплекта — 298 евро. Спортивная подвеска в сборе дороже — 1798 евро. Также есть возможность заменить штатную тормозную систему на более эффективную за 3795 евро и дополнить образ 20-дюймовыми литыми дисками за 3298 евро.
На всех Volkswagen Beetle B&B тюнеры снимают ограничитель скорости и перенастраивают автоматическую коробку передач под возросшую мощность. Превратить Beetle с открытой крышей в спорткар стоит дорого: общая цена вмешательства приближается к отметке в 22 тысячи евро!