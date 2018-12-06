В линейке Volkswagen появится электрический багги

По данным Autocar, сейчас руководство Volkswagen анализирует перспективы модели. Багги планируют построить на модульной платформе MEB и оснастить силовой установкой от электрического хэтчбека Neo. Внешне машина будет напоминать оригинальный заднемоторный Meyers Manx: большие колеса, низко посаженный кузов, каркас безопасности. Решение по модели Volkswagen озвучит на автосалоне в Женеве весной следующего года.
Оригинальный Meyers Manx выпускался фирмой B. F. Meyers & Co. с 1964 по 1971 год. Багги предлагалось в виде кит-кара, построенного на укороченном шасси Volkswagen Beetle. В 2000 году производство машин возобновилось, компания Meyers Manx выпустила лимитированную серию классических багги, а в 2002 представила версии Manxter 2+2 и Manxter DualSport на полноразмерной платформе Beetle. В 2009 появилась обновленная версия классической машины под названием Kick-Out Manx.
Первенцем электрической линейки Volkswagen станет хэтчбек I.D. Neo. Сборку модели начнут через год на предприятии в Германии. Другие модели семейства I.D. будут выпускать в Китае с 2020 года. Всего к 2030 году в линейке концерна VW появится около 300 электрических легковушек, фургонов, пикапов и мотоциклов.