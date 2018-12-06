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11:31

В линейке Volkswagen появится электрический багги

Компания планирует выпустить современный аналог Meyers Manx из 60-х

Компания Volkswagen задумалась о запуске в серию электрического аналога багги Meyers Manx из 60-х. Модель станет частью линейки I.D., куда войдут еще два автомобиля в стиле ретро: вдохновленный Microbus фургон Buzz и некий пятидверный хэтчбек, похожий на легендарный Beetle.

По данным Autocar, сейчас руководство Volkswagen анализирует перспективы модели. Багги планируют построить на модульной платформе MEB и оснастить силовой установкой от электрического хэтчбека Neo. Внешне машина будет напоминать оригинальный заднемоторный Meyers Manx: большие колеса, низко посаженный кузов, каркас безопасности. Решение по модели Volkswagen озвучит на автосалоне в Женеве весной следующего года.

Meyers Manx (Series I)

Оригинальный Meyers Manx выпускался фирмой B. F. Meyers & Co. с 1964 по 1971 год. Багги предлагалось в виде кит-кара, построенного на укороченном шасси Volkswagen Beetle. В 2000 году производство машин возобновилось, компания Meyers Manx выпустила лимитированную серию классических багги, а в 2002 представила версии Manxter 2+2 и Manxter DualSport на полноразмерной платформе Beetle. В 2009 появилась обновленная версия классической машины под названием Kick-Out Manx.

Концепт Volkswagen I.D. По слухам, серийный электрокар во многом будет похож на него.

Первенцем электрической линейки Volkswagen станет хэтчбек I.D. Neo. Сборку модели начнут через год на предприятии в Германии. Другие модели семейства I.D. будут выпускать в Китае с 2020 года. Всего к 2030 году в линейке концерна VW появится около 300 электрических легковушек, фургонов, пикапов и мотоциклов.

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