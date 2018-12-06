В линейке Volkswagen появится электрический багги

Первенцем электрической линейки Volkswagen станет хэтчбек I.D. Neo. Сборку модели начнут через год на предприятии в Германии. Другие модели семейства I.D. будут выпускать в Китае с 2020 года. Всего к 2030 году в линейке концерна VW появится около 300 электрических легковушек, фургонов, пикапов и мотоциклов.