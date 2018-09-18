Volkswagen показал модульную платформу для электромобилей

В MEB блок аккумуляторов расположен под полом. Он состоит из индивидуальных ячеек, которые компонуются в модули необходимого размера. Производитель обещает, что зарядить батарею до 80 процентов можно будет за полчаса. Также для покупателей электромобилей будет доступна фирменная домашняя зарядка Volkswagen Wallbox мощностью 11 киловатт — с ее помощью зарядить электрокар можно за восемь часов.