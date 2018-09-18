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15:03

Volkswagen показал модульную платформу для электромобилей

«Тележка» MEB ляжет в основу моделей разных классов и размеров

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Компания Volkswagen представила серийный вариант модульной платформы MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten) для электромобилей. Архитектура ляжет в основу моделей разных классов и размеров, для которых также можно будет менять размер, а следовательно и емкость тяговой батареи.

В MEB блок аккумуляторов расположен под полом. Он состоит из индивидуальных ячеек, которые компонуются в модули необходимого размера. Производитель обещает, что зарядить батарею до 80 процентов можно будет за полчаса. Также для покупателей электромобилей будет доступна фирменная домашняя зарядка Volkswagen Wallbox мощностью 11 киловатт — с ее помощью зарядить электрокар можно за восемь часов.

Первой моделью, построенной на модульной «тележке» MEB, станет хэтчбек I.D. Дизайн модели будет практически идентичен концепт-кару, представленному в 2016 году. Приводить в движение электрокар будет тяговый мотор, установленный на задней оси. В передней части машины разместится высоковольтная электрическая система обогрева, зарядное устройство и радиатор системы охлаждения.

В зависимости от емкости батареи электрокары Volkswagen на одной зарядке смогут проезжать от 330 до 640 километров.

Все модели I.D.-семейства планируется оснащать проекционными дисплеями вместо традиционной приборной панели, голографической системой управления, функцией обновления внутреннего ПО «по воздуху», поддержкой стандартов связи 4G и 5G.

К 2020 году Volkswagen намерен продать 150 тысяч электрокаров. Объем производства I.D.-моделей должен составить клок 550 тысяч в год. Всего до 2022 году бренды, входящие в группу Volkswagen, представят 27 моделей на платформе MEB. Инвестиции на модернизацию производства составят шесть миллиардов евро.

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