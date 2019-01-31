Volkswagen раскрыл внешность электрического багги

Шоу-кар построен на модульной платформе, которая ляжет в основу целого семейства электрокаров Volkswagen I.D. Как и оригинальные калифорнийские багги, например, Meyers Manx, электрокар лишен крыши и традиционных дверей. У него большие колеса, обутые во внедорожные покрышки, а также низко посаженный кузов с открытыми порогами.