У Volkswagen появился новый стильный кросс-универсал

«Приподнятый» китайский аналог Arteon Shooting Brake выделяется пластиковым защитным обвесом по периметру кузова, рейлингами на крыше, дисками меньшего размера, упрощёнными фонарями и хромированной накладкой на крышке багажника. Адаптированное шасси для плохих дорог с увеличенным клиренсом — стандартное оснащение для всех Volkswagen CC, так что по этому параметру универсал не отличается от лифтбека.

Все Volkswagen CC в Китае продаются с безальтернативным 220-сильным (350 Нм) бензиновым турбомотором 2.0, передним приводом и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Поскольку модель локализована на предприятии FAW-Volkswagen, расширять гамму версий не планируется.