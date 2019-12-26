Volkswagen придумал мобильных «роботов-заправщиков» для электрокаров

Подобные роботизированные зарядки позволят «доставить инфраструктуру к автомобилю» в тот момент, когда это необходимо. Кроме того, с их помощью можно быстро организовать зарядную станцию на время крупных мероприятий или в местах, где обычные терминалы установить невозможно.