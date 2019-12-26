Volkswagen придумал мобильных «роботов-заправщиков» для электрокаров

Вместо настенного терминала или любого другого источника питания, Volkswagen предлагает использовать роботов. Это будут полностью автономные передвижные модули, оснащенные камерой, лазерным сканером, ультразвуковыми датчиками и манипулятором. Процесс зарядки выглядит так: робот, отдельный «юнит», вместе с мобильным аккумулятором подъезжает к автомобилю, активирует зарядку и едет к другим машинам. Наполнив батареи, робот собирает «чарджеры» и везет их на подзарядку.
Каждый мобильный накопитель имеет емкость 25 киловатт-часов. Есть поддержка зарядки постоянным током мощностью до 50 киловатт. Контролируется зарядка без участия человека. Причем вызвать робота можно либо принудительно, через мобильное приложение, либо он сам поймет, что требуется зарядка, «пообщавшись» с автомобилем при помощи технологии V2X (Vehicle-to-Everything).
Подобные роботизированные зарядки позволят «доставить инфраструктуру к автомобилю» в тот момент, когда это необходимо. Кроме того, с их помощью можно быстро организовать зарядную станцию на время крупных мероприятий или в местах, где обычные терминалы установить невозможно.