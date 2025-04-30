Заводы Volkswagen в Германии начнут выпускать китайские автомобили

Заводы Volkswagen в Германии начнут выпускать китайские автомобилиНа ныне убыточных площадках могут прописаться Chery под новым именем
Вице-президент Chery International Чарли Чжан сообщила, что компания активно ведет переговоры с некой компанией из Европы о покупке местных заводов.
Но до окончательного решения еще далеко. Сторонам предстоит решить ряд вопросов, так как «ситуация в Германии очень сложная»: нужно учесть нормативы производства, требования профсоюзов, наладить цепочки поставок и рассчитать расходы.
Инсайдеры говорят, что на одном из заводов Chery наладит сборку кроссоверов Lepas — новой марки, запущенной всего несколько месяцев назад. Ее первенцем станет Chery Tiggo 8 Plus под другим шильдиком, а в целом европейская линейка будет включать в себя два компактных и один среднеразмерный кроссовер с разными установками — ДВС, подключаемыми гибридными и полностью электрическими.
Для Chery это будет не первый опыт производства в Европе. С прошлого года китайцы под маркой Ebro выпускают автомобили на экс-заводе Nissan в Барселоне, что позволяет избежать ввозных тарифов. В ближайшем будущем предприятие расширят: Chery запустит производство гибридов и добавит электрические Omoda и Jaecoo.