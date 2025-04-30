Заводы Volkswagen в Германии начнут выпускать китайские автомобили

Инсайдеры говорят, что на одном из заводов Chery наладит сборку кроссоверов Lepas — новой марки, запущенной всего несколько месяцев назад. Ее первенцем станет Chery Tiggo 8 Plus под другим шильдиком, а в целом европейская линейка будет включать в себя два компактных и один среднеразмерный кроссовер с разными установками — ДВС, подключаемыми гибридными и полностью электрическими.