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Опубликовано 30 апреля 2025, 16:04
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Заводы Volkswagen в Германии начнут выпускать китайские автомобили

На ныне убыточных площадках могут прописаться Chery под новым именем
Немецкие заводы Volkswagen наладят производство Chery. Четвертый по величине автопроизводитель Китая близок к завершению сделки по покупке двух заводов в Германии, сообщает Automotive News Europe. Инсайдеры полагают, что речь идет о площадках Volkswagen в Дрездене и Оснабрюке, которые немцы собираются закрыть, чтобы сократить расходы. В Chery намерения по расширению европейского производства подтвердили, но потенциального продавца не раскрыли. 
Заводы Volkswagen в Германии начнут выпускать китайские автомобили
© Chery
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Вице-президент Chery International Чарли Чжан сообщила, что компания активно ведет переговоры с некой компанией из Европы о покупке местных заводов.

Но до окончательного решения еще далеко. Сторонам предстоит решить ряд вопросов, так как «ситуация в Германии очень сложная»: нужно учесть нормативы производства, требования профсоюзов, наладить цепочки поставок и рассчитать расходы.

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Инсайдеры говорят, что на одном из заводов Chery наладит сборку кроссоверов Lepas — новой марки, запущенной всего несколько месяцев назад. Ее первенцем станет Chery Tiggo 8 Plus под другим шильдиком, а в целом европейская линейка будет включать в себя два компактных и один среднеразмерный кроссовер с разными установками — ДВС, подключаемыми гибридными и полностью электрическими.

Для Chery это будет не первый опыт производства в Европе. С прошлого года китайцы под маркой Ebro выпускают автомобили на экс-заводе Nissan в Барселоне, что позволяет избежать ввозных тарифов. В ближайшем будущем предприятие расширят: Chery запустит производство гибридов и добавит электрические Omoda и Jaecoo.