VW теряет по два миллиарда евро в неделю

Дисс при этом ссылается на аналогичный успешный опыт Китая, однако из-за особенностей законодательства его едва возможно применить в Европе, не нарушив при этом права и свободы граждан. На сегодняшний день в КНР спрос на новые автомобили возобновился лишь наполовину по сравнению с прежним уровнем. В концерне VW работает 671 тысяча человек на 124 предприятиях, 72 из которых находятся в Европе, а 28 — в Германии.