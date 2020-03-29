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14:00

VW теряет по два миллиарда евро в неделю

Пандемия COVID-19 уже привела к гигантским убыткам

Александр Пономарев
Концерн Volkswagen каждую неделю теряет около двух миллиардов евро из-за последствий глобального распространения коронавируса нового типа.

Из-за пандемии заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, VW теряет по два миллиарда евро в неделю, заявил глава концерна Герберт Дисс в эфире немецкого телеканала ZDF. Как сообщает издание Automotive News Europe, с учётом резкого падения объёма производства, который невозможно возобновить, не поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников, концерн, скорее всего, будет вынужден сокращать рабочие места.

Дисс при этом ссылается на аналогичный успешный опыт Китая, однако из-за особенностей законодательства его едва возможно применить в Европе, не нарушив при этом права и свободы граждан. На сегодняшний день в КНР спрос на новые автомобили возобновился лишь наполовину по сравнению с прежним уровнем. В концерне VW работает 671 тысяча человек на 124 предприятиях, 72 из которых находятся в Европе, а 28 — в Германии.