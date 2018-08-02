В компании не хватает инженеров для доработки двигателей под новый стандарт WLTP

Пульс

Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям

Ec65913c9f384e5e34ba79dabc782c161d8dd32b
2 августа 2018

Из-за нехватки квалифицированных инженеров у Volkswagen могут возникнуть проблемы с сертификацией двигателей по новому стандарту WLTP, который вступает в силу с сентября текущего года. По словам главы марки Герберта Дисса, это приведет к проблемам на производстве и «бутылочным горлышкам» для отдельных моделей. Об этом сообщает Automotive News Europe.

[«Дизельный» скандал Volkswagen в цифрах](https://motor.ru/selector/vwnumbers.htm)

«Дизельный» скандал Volkswagen в цифрах

Volkswagen испытывает сильный отток специалистов по силовым установкам с самого начала «дизельгейта», когда американские власти признали немецкого производителя виновным в систематических махинациях с уровнем вредных выбросов и установке обманного программного обеспечения.

«Экспертиза в этой области потеряна», — поясняет Дисс, подчеркивая, что сертификация двигателей для дорожных машин стала намного сложнее. «Регуляторы стали умнее и уже по-другому смотрят на объемы выбросов вредных веществ тестовыми машинами, — говорит Дисс — сейчас их даже интересует какие шины установлены и работает ли во время испытаний кондиционер».

Правила, регулирующие максимальный расход топлива и уровень выбросов диоксида углерода, вступают в силу 1 сентября текущего года. Цикл WLTP придет на смену устаревшему NEDC и станет жестче: вырастет дистанция, которую необходимо проехать тестовому автомобилю, увеличится количество разгонов и сократится время остановок.

В июне Volkswagen предупредил акционеров, что из-за нового цикла испытаний не сможет выйти на планируемый объем производства. Устранение проблем, связанных со вступлением в силу WLTP, будет стоить компании более миллиарда евро.

Скандал с манипуляцией данными о вредных выбросах обошелся Volkswagen в 27,4 миллиарда евро. «Дизельгейт» стал причиной ухода руководства компании в отставку и отзыва 11 миллионов автомобилей по всему миру. Сумма судебных исков и штрафов составила 90 миллиардов долларов. Позднее в причастности к фальсификации заподозрили также Porsche и Audi.

Это лучшие двигатели в мире

Победители конкурса «Международный двигатель года-2017»

Теги:
Volkswagen
Новости по теме
5 июля 2018
Volkswagen сделает Golf R слабее на 10 лошадиных сил
25 июня 2018
Электрический Volkswagen установил два рекорда «Пайкс Пика»
21 июня 2018
Volkswagen запатентовал «ушастые» кресла