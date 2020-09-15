Самый большой кроссовер Volkswagen: опубликованы фотографии салона

В длину кроссовер достигает 5100 миллиметров, что на 60 миллиметров длиннее Teramont (в США модель продаётся под названием Atlas). Пока безымянная модель получит посадочную формулу 2+3+2, а в основу ляжет модульная архитектура MQB. Пока известно только о гамме двигателей кроссовера в Китае: там его предложат с турбомотором объёмом 2,0 литра и 2,5-литровым атмосферным агрегатом. Пару им составит семиступенчатый преселективный «робот». Также для новинки заявлен полный привод.

На снимках салона, которые опубликованы впервые, можно увидеть выступающий блок, на котором размещён селектор коробки передач. Центральный тоннель отведён под подстаканники и отсек для хранения мелких предметов. Приборная панель – цифровая.