Самый большой кроссовер Volkswagen: опубликованы фотографии салона

В длину кроссовер достигает 5100 миллиметров, что на 60 миллиметров длиннее Teramont (в США модель продаётся под названием Atlas). Пока безымянная модель получит посадочную формулу 2+3+2, а в основу ляжет модульная архитектура MQB. Пока известно только о гамме двигателей кроссовера в Китае: там его предложат с турбомотором объёмом 2,0 литра и 2,5-литровым атмосферным агрегатом. Пару им составит семиступенчатый преселективный «робот». Также для новинки заявлен полный привод.
На снимках салона, которые опубликованы впервые, можно увидеть выступающий блок, на котором размещён селектор коробки передач. Центральный тоннель отведён под подстаканники и отсек для хранения мелких предметов. Приборная панель – цифровая.
Фото: CarNewsChina.com
Производство кроссовера организуют на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае. На местном рынке модель появится в начале 2021 года. О перспективах модели в России информации пока нет.
Ранее Volkswagen запатентовал в России дизайн минивэна Viloran, который на сегодняшний день остаётся самой большой моделью, построенной на платформе MQB. Viloran также выпускают на другом китайском совместном предприятии, SAIC-Volkswagen.