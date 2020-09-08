Volkswagen запатентовал в России семиместный минивэн

Viloran, который позиционируется как семиместный бизнес-вэн с «капитанскими» креслами второго ряда, выпускается совместным предприятием SAIC Volkswagen и продаётся только на китайском рынке.
Производитель не отрицает, что со временем модель может стать глобальной и появиться в других странах, однако пока информации об этом не было. Вероятно, российский патент также не означает выхода Viloran на отечественный рынок, где он мог бы составить конкуренцию Mercedes-Benz V-Class и Toyota Alphard. Скорее всего, марка оформила документы, чтобы защитить интеллектуальную собственность.
Фото: Федеральный институт промышленной собственности
Volkswagen Viloran был представлен в апреле нынешнего года. Минивэн с богатым оснащением получился крупнее всех легковых моделей марки: в длину он достигает 5346 миллиметров, в ширину – 1976 миллиметров, а в высоту – 1781 миллиметр. Колёсная база – 3180 миллиметров.
В список оснащения автомобиля входит 9,2-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, кресла с электрорегулировкой, вентиляцией, массажем и подогревом. Также имеются подставки для ног и подлокотники с подстаканниками.
По умолчанию Viloran оснащается аналоговой приборной панелью, а цифровая с диагональю 10,25 дюйма доступна за доплату. В «топовых» версиях имеется адаптивный круиз-контроль, матричная оптика, панорамная крыша и отделка интерьера натуральной кожей и деревом.
Бизнес-вэн предлагается с 2,0-литровой «турбочетвёркой» от китайской версии Teramont в двух вариантах форсировки – 186 лошадиных сил (320 Нм) и 220 лошадиных сил (350 Нм). Двигатель сочетается с семидиапазонным «роботом» и передним приводом. Стоимость Viloran в Поднебесной стартует с 286 000 юаней (3,2 миллиона рублей по текущему курсу).