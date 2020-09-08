Volkswagen запатентовал в России семиместный минивэн

Viloran, который позиционируется как семиместный бизнес-вэн с «капитанскими» креслами второго ряда, выпускается совместным предприятием SAIC Volkswagen и продаётся только на китайском рынке.

Производитель не отрицает, что со временем модель может стать глобальной и появиться в других странах, однако пока информации об этом не было. Вероятно, российский патент также не означает выхода Viloran на отечественный рынок, где он мог бы составить конкуренцию Mercedes-Benz V-Class и Toyota Alphard. Скорее всего, марка оформила документы, чтобы защитить интеллектуальную собственность.